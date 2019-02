'Predsjednica je estrada, a Milanović državnik. Sigurno bi je pobijedio na izborima'

Potpredsjednik Sabora i bivši ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić (SDP) početkom tjedna bio je u Istri u društvu sa Zoranom Milanovićem. Fotografija vesele ekipe u kojoj su svi suspendirani članovi vodsta SDP-a, kao što je to i sam Hajdaš Dončić, podigla je popriličnu prašinu u javnosti, ali i ponovno otvorila pitanje ide li Zoran Milanović u utrku za Pantovčak. Fotografija, kažu sudionici, nije fotomontaža, ali se mnogi i dalje pitaju je li njezino objavljivanje i konačna najava Milanovićeve kandidature za predsjednika države o čemu se špekulira već godinu dana.

U Istri se okupilo vrlo zanimljivo društvo. Milanović i sve redom potpisnici pisma za smjenjivanje Davora Bernardića. Je li to trebala biti poruka šefu SDP-a?

To je bilo prijateljsko druženje. Mi smo svi dugogodišnji kolege, što iz Vlade što iz Sabora, i logično je i normalno da se povremeno i privatno družimo, odemo na ručak ili kavu. Mi jesmo političari, ali smo i društvene osobe koje međusobno razgovaraju o puno širem krugu tema od same politike. Nije nam cilj slanje nikakvih posebnih poruka, ali jasno je da to svatko interpretira na svoj način.

Mnogi smatraju da su upravo te fotografije najava Milanovićeve kandidature za predsjedničke izbore?

Ma ne, fotografije su danas, u vrijeme smartfona, postale dio naše svakodnevice, svi se fotografiraju i, kako se to kaže, rade selfije, a onda to ode i na društvene mreže. Netko se fotografira s artiklima, netko s prijateljima, znate kako se kaže: sto ljudi – sto ćudi.

Kolike su šanse da se bivši premijer odluči i za tu bitku?

Između mnogih tema, razgovarali smo i o politici i izborima, o mogućim kandidatima i o njihovim perspektivama. Ono što ja mogu reći to je da Zoran Milanović još razmišlja o svemu, ali prerano bi bilo tvrditi da je odlučio kako će se na kraju postaviti. To je moj dojam. Ali odluka je njegova.

Može li on pobijediti aktualnu predsjednicu?

Vjerujem da može. Jak je, snažan kandidat i teško da bi se itko drugi mogao bolje suprotstaviti predsjednici, čiji rad ocjenjujem izuzetno lošim.

Zašto mislite da bi Milanović bio bolji predsjednik, mnogi drže da to nije funkcija za njega?

Kao prvo, teško da netko može biti lošiji predsjednik od aktualne predsjednice. Takva estradizacija funkcije na tako visokoj razini još nije viđena u Hrvatskoj. To nije državničko ponašanje. Sjetimo se lijepljenja pločica, voženja trajekta, sjetimo se maženja konja, paradiranja u maskirnoj uniformi, otimanja mikrofona novinarima i pehara nogometašima, naslikavanja ispred Bijele kuće i tako bismo mogli nabrajati unedogled. A što se tiče Zorana Milanovića, neki drže da to nije funkcija za njega, a neki, kao i ja, drže da jest. Odluči li se za izbore, mislim da će pobijediti. Njegovo je ponašanje bilo uvijek državničko, a to ljudi cijene.

Je li Milanoviću bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković možda i najveća prijetnja?

START, odnosno Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti, startao je na poprilično neobičan način, gotovo u tajnosti, imena rukovodstva saznali smo nekoliko dana nakon što je održana osnivačka skupština. Ne mislim da se nešto pokušalo zaista sakriti, ali već sama situacija govori da se nije razmišljalo unaprijed kakve su moguće interpretacije u javnosti. Ipak, za neke ozbiljnije zaključke o gospođi Orešković i njezinoj stranci treba pričekati da počnu djelovati. Dalija Orešković dobro je vodila Povjerenstvo, ali stranačka politika nešto je drugo i tek ćemo vidjeti kako će se snaći na političkoj sceni.

Zalažete li se i vi za to da se što više oporbenih stranaka pokuša okupiti oko jednog kandidata i koliko je to realno?

Ima jedna narodna izreka: puno babica – kilavo dijete. To ja mislim i o političkoj sceni. Puno stranaka i strančica koje se bore da prijeđu izborni prag, umjesto da nađu zajedničke točke i djeluju na istoj platformi, neće pridonijeti razvoju demokracije i političke scene. Predsjednički izbori bit će test je li okupljanje moguće ili će biti svi protiv svih, što može ići u korist samo HDZ-u i njegovoj kandidatkinji. Nažalost, mnogo puta smo već vidjeli da su osobne ambicije pojedinaca nepremostiva prepreka za političko okrupnjavanje, a time i za konzistentnu politiku.

Je li to uvjet i za Milanovićevu kandidaturu, je li ona izglednija budu li ga doista željeli podržati i SDP i Amsterdamska koalicija, a možda i Dalija Orešković?

Scena se trenutačno preslaguje, neke se stranke tek osnivaju, neke se koalicije tek sklapaju, ljudi se pripremaju, prate razvoj političke situacije i kad se to stabilizira i konsolidira moći će se razgovarati i o kandidatima. Ja bih, ponavljam, bio sretniji da opozicija ima jednog jakog kandidata nego puno slabašnih. Hoće li se to i ostvariti, vidjet ćemo.

Kako gledate na izjave Zlatka Komadine da se Milanović diskvalificirao za mogućeg predsjedničkog kandidata SDP-a i da može na te izbore ići kao nezavisni kandidat?

Ne slažem se s tim stavom. Čime se to Zoran Milanović diskvalificirao? Premijerskim mandatom? Ja mislim da nije. Rejtingom SDP-a od 30 i više posto? Ja mislim da nije.

S druge strane, Bernardić je kazao da čeka da se Milanović izjasni.

O tome koga će SDP kandidirati ili podržati odlučit će stranačka tijela. Ne jedan pojedinac, nego tijela stranke po proceduri koja je propisana. Nažalost, trenutačno nisam član stranačkih tijela, iako sam u njih izabran, jer sam suspendiran po malo čudnoj proceduri, ali o tom potom.

Može li to biti zadnji korak prema konačnom raspadu stranke?

Ja se nadam da ne.

Bernardić je kazao i da će nakon EU izbora položiti stranci račune.

Volio bih da SDP bude pobjednička stranka koja se neće zadovoljavati mrvicama na političkom stolu. SDP je 2014. godine, kad je obnašao vlast i trpio sve moguće kritike zbog nepopularnih poteza, na europskim izborima osvojio tri mandata od 11, koalicijska lista dobila je ukupno četiri mandata, a kritičari unutar stranke su to tada proglašavali neuspjehom i porazom. Danas se moguća tri mandata, ne od 11 nego od 12, unaprijed proglašava ogromnim uspjehom. I to kad smo u oporbi i kad imamo najlošiju i nejnekompetentniju vlast dosad, sklepanu zbrda-zdola od prebjega i pokemona sa svih strana.

Treba li onda Bernardić otići ne ispuni li stranka ni taj minimalni cilj od tri mandata?

Davor Bernardić sam je najavio polaganje računa nakon izbora. Ako nekome neki posao ne ide, ako u njemu ne postiže dobre rezultate i poželjne ciljeve, potpuno je u redu da mjesto ustupi nekom drugom tko će taj posao raditi bolje. Ne treba u tome biti nikakve zloće ni osvetoljubivosti, svi smo mi kolege. To su racionalni motivi i kao takve ih treba prihvatiti, a ako netko ili nešto pomaže da stranka ide prema gore onda tog treba podržati i obrnuto. A kad stranka ide prema gore, mislim na SDP, onda će i društvo ići prema gore i to nam svima treba biti motiv. Ne osobna pozicija, nego napredak cijelog društva.

Je li Bernardić trebao biti na listi za EU izbore i, ako jest, zbog čega?

Trebao je zbog nekoliko razloga. Prvo da pokaže da vodi listu i da dijeli odgovornost za nju, za njezin uspjeh ili, ne daj bože, neuspjeh. I kao drugo, često sam kaže da su jedina prava anketa izbori, a da ankete objavljuju naručene rezultate. Pa evo, sad imamo izbore, prilika je da pokaže svoju stvarnu snagu, tu nema anketara ni agencija, samo građani i birači. Pa ako kod njih dobro kotiraš, dobiješ njihovo povjerenje na izborima i tako pomogneš i listi i stranci u cjelini.

Zašto bi upao u tu zamku, djeca u vrtiću znaju da je Bernardićev rejting jako loš?

Nije to zamka, to je preuzimanje političke odgovornosti pa i kad ona nosi neki rizik, a upravo na demonstriranju političke odgovornosti i hrabrosti gradi se i politički ugled u javnosti, gradi se liderska pozicija. Birači sve gledaju i honoriraju. Ali i kažnjavaju.

Jasenka Auguštan Pantek, inače vaša Zagorka, ponudila je Bernardiću svoje mjesto na listi. Je li to učinila pod pritiscima i same Krapinsko-zagorske županije?

Županijska organizacija SDP-a Krapinsko-zagorske županije je po propisanoj proceduri izabrala svog kandidata i uputila ga Glavnom odboru, koji je tu preliminarnu listu usvojio. Kolegica Auguštan Pantek nije bila na tom usvojenom popisu, ali se našla, nitko ne zna kako i zašto, na listi koja je predstavljena predsjedništvu. Pritisaka na nju nema, ali županijska organizacija s pravom postavlja pitanje zašto je njezino ime predloženo mimo procedure.

Na listi za EU izbore bit će i troje potpisnika pisma za Bernardićevu ostavku. Vi ste zbog toga suspendirani. Očekujete li sada da suspenzije budu ukinute?

SDP treba biti otvoren za različita mišljenja i političke stavove dok god su oni u skladu sa socijaldemokratskim vrijednostima i ne kose se s osnovnim programskim dokumentima SDP-a. Kritika rada bilo kojeg tijela pa i predsjednika ne bi smjela biti razlog za sankcije bilo kome, a još kad se radi o članovima najviših tijela SDP-a koji tamo ne predstavljaju same sebe, nego stotine članova koji su im dali glas na unutarstranačkim izborima, onda je to pogotovo tako. Slažem se s vama da je nelogično da jedni budu suspendirani, a drugi „nagrađeni“ mjestom na listi, iako su svi potpisali to famozno pismo. Osim toga, sad je potpuno jasno da su izrečene suspenzije samo naštetile SDP-u, mi smo o dtada pali na anketama 4-5%, a tobože smo baš mi bili krivci za pad rejtinga. SDP je sankcijama sam sebi napravio medvjeđu uslugu, a moguće je čak da bi se njihovim ukidanjem i priznavanjem pogreške postigli u javnosti pozitivni rezultati za SDP.

Što kažete na povratak Ive Josipovića u SDP koji se najavljuje, hoće li on podići rejting?

U SDP-u ima mjesta za sve koji dišu socijaldemokratski i lijevo. Bilo bi mi draže da se gospodin Josipović vratio u SDP odmah nakon završetka svojeg predsjedničkog mandata, a ne da se sa svojom novoosnovanom strankom sučeljava sa SDP-om i oduzima joj na parlamentarnim izborima 2015. glasove koji su se tada mjerili u promilima, ali upravo presudnim promilima za sastavljanje Vlade. To je bio dosta loš potez.

S obzirom na to, kako će stanka, obični članovi, reagirati na povratak koji je, čini se, stvar formalnosti?

Ah, na terenu čujem svašta. Neki mu zamjeraju što je nakon što mu je SDP odradio i financirao kampanju napravio odmak od SDP-a i 2015. išao na izbore s Jadrankom Kosor, neki misle da nosi sa sobom gubitnički imidž, neki se pitaju što ga je baš sada potaknulo da se vrati u SDP, a još do prije nekoliko dana nudio se Amsterdamskoj koaliciji i tako dalje. Ali moram priznati, s druge strane većina ljudi s kojima sam kontaktirao na terenu ne misli da je bio loš predsjednik države, pogotovo u usporedbi sa svojom nasljednicom.

Misite li da Josipović želi biti običan član ili ima neke druge ambicije?

Procedura se zna. Učlaniš se i na unutarstranačkim izborima možeš se kandidirati za bilo koju stranačku funkciju. Tako se ostvaruju ambicije – s potvrdom na unutarstranačkim izborima.

To je procedura. Što se vama čini, želi li u SDP kako bi bio novi kandidat za predsjednika, što ni sam nije demantirao, ili možda čak i preuzeo stanku nakon EU izbora ostanete li bez šefa?

Kakve god bile nečije želje, procedura se ne može zaobići. I to vrijedi za sve jednako.

Žalosti li vas što SDP nije uspio profitirati ni od jedne afere s kojima se vladajući nose?

Naravno da me žalosti. Ali ne zbog toga što SDP nije profitirao. Žao mi je što hrvatski građani moraju trpjeti sve te afere, oni su bitni. SDP kao stranka je organizacija koja ne postoji zbog sebe, SDP postoji zato da pomaže građanima, da zaustavi nepravilnosti i osigura bolji život u Hrvatskoj.

Je li Hrvatska trenutačno zemlja bez oporbe u kojoj vladajući mogu raditi što im je volja?

Postoji u Hrvatskoj oporba, mi jesmo oporba, ali očito ne uspijevamo vlast natjerati da se pristojnije ponaša, da se ponaša bliže onome što bi se moglo nazvati dobrom vlasti. Međutim, nije nam cilj i ne smije nam biti da budemo i ostanemo oporba, pa makar i kvalitetnija nego što smo danas. Moramo težiti pobjedi na izborima, tome da preuzmemo odgovornost za Hrvatsku. Ja sam za to. SDP-ova vlast bolja je za građane od HDZ-ove vlasti, to je jedan kroz jedan. Kad je HDZ na vlasti, sve ide u minus, a onda SDP to popravlja.

Što se krije iza propalog posla kupnje borbenih aviona?

Puno je tu bilo svega i svačega, najviše šlampavosti i neorganiziranosti, a o nečijim posebnim interesima ne mogu govoriti jer o tome nemam dokaza, ali vidljivo je i iz aviona da se mulja, laže i obmanjuje na svakom koraku. Već samo laganje javnosti dovoljno je da se pokrene pitanje odgovornosti ljudi u Vladi, a sve drugo može samo pojačati taj zahtjev.

Tražite interpelaciju o tome u Saboru. Što će se time dobiti?

Dobiti? Sigurno ćemo dobiti još jednu priliku da predstavimo činjenice, da ukažemo na propuste, da prozovemo za muljanje i tražimo odgovornost. Ali konkretno dobiti vjerojatno nećemo ništa, ni mi ni građani. HDZ će, kao i uvijek, stati u grčevitu obranu svojeg čovjeka, bez obzira na sve činjenice. Tako je bilo i s Marićem, i s Martinom Dalić, i s Nadom Murganić, uvijek isti obrazac. Brani našeg zato što je naš, bio kriv ili prav. Većinu imaju i vjerojatno će nam podrugljivo dobacivati da su pobijedili zato što će uz pomoć saborskih preletača izglasati da odbacuju interpelaciju. Međutim, to nama ne daje pravo da ne ukazujemo na nepravilnosti. I ukazivat ćemo svaki put.

Još se ne zna ni što se točno dogodilo u tzv. aferi špic-papak. Je li riječ o unutarstranačkom ratu u HDZ-u?

Čudna priča s puno nelogičnosti. A tko tu kome smješta i zašto, zaista ne znam. Međutim, hrvatski građani imaju pravo saznati punu istinu, moraju znati tko stoji iza svega. Najgore bi bilo da se sve nakon nekog vremena zaboravi.

Vjerujete li Vladi da su fotografije lažne, odnosno SOA-i?

S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj, moram priznati da sve manje mogu bezuvjetno vjerovati čak i institucijama koje bi morale biti jamstvo sigurnosti i stabilnosti zemlje. Ništa ne mogu prejudicirati, možda ljudi zaista rade profesionalno, ali kad čujete svakakve informacije koje se pojavljuju u medijima teško je razaznati što je istina, a što nije.

Je li moguće da vladajući koriste državni aparat, pravosuđe, SOA-u za vlastite potrebe?

S HDZ-om je sve moguće. Prekrivajući se maskom domoljublja, oni državu, nažalost, doživljavaju kao plijen i kad zasjednu na vlast doživljavaju Hrvatsku kao svoje vlasništvo u kojem mogu raditi što hoće. Za njih država ne služi za osiguravanje blagostanja svim građanima, nego za ostvarivanje vlastitih interesa i izvlačenje osobne koristi. To rezultira time da se ta vlast ne pušta, a onda su za očuvanje vlasti sve metode dopuštene.

