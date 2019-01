'Bernardića sam pitala kako to da je pismo izašlo u medije, a da se tinta nije ni osušila'

Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pantek govori o razlozima zbog kojih traži da na listi za euroizbore bude i šef stranke Davor Bernardić te zbog čega je poslala pismo vodstvu da svoje mjesto nudi Bernardiću, ali i o tome što joj je Bernardić nakon svega kazao.

Je li bilo pritisaka na vas da odbijete mjesto na listi od članova vodstva stranke ili vaše županijske organizacije?

Mi Zagorci odlučni smo ljudi koji se ne boje primiti posla, ali i svakom reći što ga ide. Ja sam gradonačelnica Zlatara, grada koji sam zatekla u rasulu i koji je jedini bio u bankrotu od svih hrvatskih gradova, a sada smo u mnogim segmentima primjer dobre prakse. Vjerujte mi da znam što radim i da se sama znam nositi s teškim odlukama. Nemam apsolutno nikakve potrebe dodvoravati se bilo kome.

Što vam je na sve rekao Davor Bernardić, jeste li razgovarali s njim nakon što je primio pismo?

Da, zvao me nakon što je pročitao pismo i tražio objašnjenje. Nema potrebe da vam prepričavam razgovor jer su to naše unutarstranačke stvari, ali želim naglasiti da sam i ja njega odmah pitala kako to da je pismo izašlo u medije, a da se tinta nije ni osušila. Takve stvari upravo su bile i kritika koju smo upućivali mi mladi gradonačelnici i drugi članovi koji se nismo slagali s onima koji su putem medija i pučističkim metodama pokušavali rušiti vodstvo stranke.

Upire se prstom samo u jednog čovjeka, ali odgovornost je i na drugima. Ja nisam dosad imala običaj o unutarstranačkim stvarima govoriti u medijima niti to namjeravam činiti ubuduće, ali zbog mnogih kolega i javnosti smatram da imam pravo objasniti okolnosti koje se tiču mene osobno. Stavove koje imam željela sam podijeliti s predsjednikom i članovima Predsjedništva kojima sam poslala pismo, u kojem sam konkretno i konstruktivno predložila rješenje za koje smatram da bi stabiliziralo odnose u samoj stranci. Nažalost, to nije ispalo tako. Žao mi je i što nisam dobila nijedan odgovor ili objašnjenje na prijedloge.

Jeste li u trenutku kada vam je Bernardić ponudio mjesto na listi znali da on neće biti na njoj, odnosno jeste ga to pitali?

Nisam znala hoće li on biti na listi. U tom trenutku on mi nije mogao reći sva imena na listi. Njegov sam poziv shvatila važnim i pozivom na odgovornost. Da me predsjednik stranke u bilo koje doba nazove i kaže da treba nešto napraviti u interesu stranke, uvijek bi se odazvala. Spomenula sam da smo cijela županijska organizacija i ja predložili drugog kolegu, ali me unatoč tome zamolio da se odazovem i budem jedna od dvanaestero ljudi koji će promovirati stranačke politike u izborima za Europarlament.

Zašto smatrate da šef stranke treba biti na toj listi?

Čula sam različite komentare u stranci i od određenih političkih analitičara da se predsjednik stranke ne kandidira na ovakvim izborima te da predsjednik HDZ-a to neće napraviti. Moje osobno mišljenje je da se ja nikad ne bih ravnala prema konkurenciji, pogotovo ne u situaciji kada to jasno traže članovi Predsjedništva, članovi stranke i birači. Evo, objasnit ću na svojem primjeru. Naravno da nas svih 12 ne bi išlo u Bruxelles, ali meni osobno apsolutno je bilo prihvatljivo biti i na zadnjem mjestu na listi, a povući za SDP kao da sam na prvom.

Hoćete li na kraju biti na listi?

Pa to zapravo ostaje nejasno. Dobila sam SMS poruku i e-mail da ne trebam doći na sastanak kandidata, ali ništa više od toga. Nikakvu službenu odluku, očitovanje predsjednika ili Predsjedništva stranke nisam primila. Vjerojatno će o tome biti riječi na sjednici Glavnog odbora jer Predsjedništvo je jednoglasno primilo na znanje listu na kojoj je bilo moje ime. I zato je cijela ova situacija suprotna svemu onome za što se zalažemo mi koji ne pripadamo nikakvim strujama i klanovima.

