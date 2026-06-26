Nuklearna sila mogla bi ostati bez ključne uloge u NATO-u? Stiglo joj je važno upozorenje

Velika Britanija mogla bi izgubiti svoju vodeću ulogu u NATO-u ako ne poveća obrambenu potrošnju, upozorio je bivši načelnik Oružanih snaga, admiral sir Keith Blount. Naime, on smatra kako bi tamošnje vlasti hitno trebale odrediti kako će ispuniti ciljeve vojne potrošnje NATO-a kako ne bi izgubile svoj utjecaj unutar Saveza. NATO je, podsjetimo, postavio cilj da članice do 2035. godine troše 5 posto BDP-a na obranu, odnosno 3,5 posto na čisto vojne izdatke te 1,5 posto na troškove povezane sa sigurnošću u širem smislu.

Prema trenutačnim predviđanja, nije izgledno da će Velika Britanija tako skoro ostvariti sve ciljeve, no druge su članice Saveza sigurne da će one to uspjeti. Primjerice, Nijemci kažu da će oni dosegnuti iznos od 5 posto i znatno prije 2035. godine. Njemački kancelar Friedrich Merz želi učiniti njemačku vojsku najjačom u Europi, a vjeruje se kako bi upravo oni mogli "preuzeti" vodeću ulogu u NATO-u, ako Velika Britanija podbaci. Unatoč trenutačnom lošijim prognozama, Andy Burnham, za kojeg se očekuje da postane sljedeći premijer nakon ostavke sira Keira Starmera, rekao je saveznicima da namjerava povećati potrošnju, navodi The Telegraph.

Admiral sir Keith, koji je do nedavno obnašao drugo najviše vojno mjesto u NATO-u, upozorio je za The Times da bi, ako ne uspije uložiti veća sredstva, Velika Britanija mogla postati "sljedbenička nacija". "Ujedinjeno Kraljevstvo je nuklearna sila. Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek ima taj bedem ugleda i utjecaja koji je jasan svima u Savezu. Ali, ako nas druge veće nacije Saveza nadmaše u ispunjavanju ciljeva sposobnosti i obrambenih ulaganja, sasvim je prirodno da saveznici, kao potpuno racionalna zajednica nacija, one nacije vide kao one koje zaslužuju veći utjecaj", poručio je.