Europska obrambena industrija ubrzava razvoj nove krstareće rakete dometa 2000 km

Europska obrambena industrija ubrzava razvoj nove krstareće rakete dugog dometa sposobne pogoditi ciljeve udaljene više od 2000 kilometara. Na nedavnom sajmu Eurosatory 2026. u Parizu, Rheinmetall Destinus Strike Systems, zajednička tvrtka njemačkog obrambenog diva Rheinmetall i nizozemske obrambeno-tehnološke tvrtke Destinus, najavila je planove za ubrzano uvođenje rakete Ruta Block 3, uz početak proizvodnje dvaju sustava kratkog dometa, Kryla i Ruta Block 2. Tvrtke kažu da je Ruta Block 3 dizajniran za strateške misije dubokih udara protiv visokovrijednih i tvrdih ciljeva. Raketa će nositi bojevu glavu do 250 kilograma i lansirat će se iz standardnih transportnih kontejnera, što omogućuje postavljanje s kopnenih vozila i pomorskih platformi. Prema zajedničkom pothvatu, sustav se može pripremiti za paljbu za oko dvije minute.