Venezuela nakon potresa izgleda 'kao ratna zona': Urušile se bolnice, najmanje 920 mrtvih, liječnicima nedostaje potrepština

Odgovor na razorne potrese koji su pogodili Venezuelu bit će dugotrajan proces i trajat će mjesecima, a ne tjednima, upozorila je Elinor Raikes, potpredsjednica i voditeljica provedbe programa u Međunarodnom odboru za spašavanje (IRC). Raikes je za Reuters rekla da, s obzirom na veliku štetu koju je zemlja pretrpjela, njezina organizacija razmatra načine kako poduprijeti javne službe i dostaviti osnovnu humanitarnu pomoć. "No treba početi razmišljati i dugoročnije", rekla je. "Ovo će biti odgovor na potrese koji će trajati mjesecima, a ne tjednima". Prema njezinim riječima, dopremanje pomoći predstavlja velik izazov zbog stanja infrastrukture u Venezueli. Budući da je glavna zračna luka u zemlji oštećena, teško je dopremiti velike količine potrepština. IRC ima zalihe pomoći u susjednoj Kolumbiji, no za njihov ulazak u Venezuelu potreban je pristup zračnoj luci. U idućim danima, rekla je Raikes, timovi IRC-a usredotočit će se na dostavu osnovnih potrepština poput hrane, vode i skloništa onima kojima su najpotrebniji, kao i na dopremu medicinskih zaliha zdravstvenim službama. Stotine ljudi ostale su zarobljene pod ruševinama, a mnogi se i dalje vode kao nestali nakon što su dva snažna potresa kasno u srijedu jedan za drugim pogodila sjevernu Venezuelu. Riječ je o najjačim potresima u toj zemlji u posljednjih stotinu godina. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez objavio je da je broj poginulih porastao na najmanje 920. Prema njegovim riječima, ozlijeđeno je najmanje 3360 ljudi, pogođene su 383 zgrade, a najmanje 172 osobe i dalje su zarobljene pod ruševinama. Broj osoba koje se smatraju nestalima procjenjuje se na više od 50.000, objavio je dužnosnik UN-a za humanitarnu pomoć Tom Fletcher.

Lokalne vlasti nisu javno objavile koliko je među poginulima venezuelanskih državljana, no među žrtvama su i državljani drugih zemalja. Kineska državna agencija Xinhua izvijestila je, pozivajući se na kinesko veleposlanstvo u Caracasu, da su poginula dva kineska državljanina. Talijanska agencija ANSA objavila je da je u obalnoj saveznoj državi La Guaira, pri urušavanju zgrade, poginuo 56-godišnji muškarac talijansko-venezuelanskog podrijetla. Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je poginulo najmanje pet španjolskih državljana, a 119 ih se vodi kao nestalo. Među poginulima je i predstavnica vlade Kanarskih otoka u Venezueli Isabel Jara Noda, potvrdio je predsjednik te španjolske autonomne zajednice Fernando Clavijo. Ministarstvo je navelo i da je najmanje 14 Španjolaca zarobljeno pod ruševinama. Portugalsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je CNN-u da je poginulo devet portugalskih državljana.

Najteže je pogođena La Guaira, a Jorge Rodríguez rekao je da je to područje u potpunosti militarizirano. Pozvao je građane da ne putuju onamo. "Cijenimo golemu želju da se pomogne, ali ceste koje koristimo za prijevoz ozlijeđenih postaju zakrčene. Najbolji način da se pomogne jest da ceste ostanu prohodne kako bi medicinski timovi mogli prevoziti pacijente, a spasilačke ekipe učinkovitije obavljati svoj posao", rekao je Rodríguez. Caraballeda, obalni grad u teško pogođenoj saveznoj državi La Guaira, prije potresa bio je poznat po visokim zgradama i odmaralištima. Sada je, prema riječima stanovnika, pretvoren u prizor katastrofe. Stanovnici Venezuele koji su posjetili Caraballedu opisuju prizore kao nalik "ratnoj zoni". Orianna Velásquez, stanovnica Caracasa, rekla je za CNN da je u četvrtak ujutro otputovala u Caraballedu kako bi potražila oca.

"Nisam ovo očekivala", rekla je, dodajući da "sve izgleda kao da je ravno iz ratne zone". Među najpoznatijim rekreacijskim mjestima u gradu je Caraballeda Golf & Yacht Club. Njegovo prostrano područje sada je postalo središte za organizaciju donacija i mjesto okupljanja obitelji koje čekaju vijesti o svojim najmilijima. "U svjetlu nedavnih seizmičkih događaja u regiji, naš je apsolutni prioritet biti uz svakog od naših članova, partnera i zaposlenika u ovom trenutku. Želimo poslati poruku smirenosti, međusobne podrške i duboke brige za vas i vaše najmilije", objavio je klub u priopćenju. Caraballeda Golf & Yacht Club organizira prikupljanje pomoći. Donacije se primaju u trgovini Arawana Outdoor u Caracasu, odakle će biti prevezene u La Guairu. "Prije svega su nam potrebni alati, lijekovi i odjeća. Hrane i vode već imamo dovoljno, ali SVE JE DOBRODOŠLO", objavio je klub na Instagramu. Prema podacima od četvrtka, u golf-klubu je bilo smješteno više od 100 ljudi, među njima i djeca.

Bolnice se suočavaju s nedostatkom ključnih potrepština poput vode, antibiotika, infuzijskih otopina, anestetika i papirnatih plahti, rekao je za CNN pedijatar iz Caracasa dr. Huniades Urbina-Medina. Dodao je da su se zbog potresa urušile najmanje dvije bolnice, jedna u Caracasu i jedna u La Guairi, te da su zgrade bolnica bile stare i loše održavane. "Jako, jako je teško svim liječnicima i medicinskim sestrama suočiti se s pacijentima kojima su potrebne sve te stvari. A mi nemamo ništa više od svoje volje da im pomognemo u ovoj situaciji", rekao je. Nestašice su postojale i prije potresa, no sada medicinski djelatnici moraju odgovoriti na najnoviju katastrofu u "urušenom" zdravstvenom sustavu. Liječnik je rekao i da nema transparentnosti u dostavi prijeko potrebne pomoći. "Ne znamo što je stiglo u Venezuelu. Ne znamo gdje su te stvari koje dolaze", rekao je.