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NOVO KRŠENJE PRIMIRJA

Amerika ponovno napala Iran

Foto: REUTERS
1/7
Autor
Lorena Posavec
26.06.2026.
u 23:02

Nedugo prije nego što je Središnje zapovjedništvo u petak objavilo odmazdne napade, Trumpa je novinar u Bijeloj kući upitao hoće li biti posljedica za Iran zbog kršenja primirja. "Saznat ćete", odgovorio je

Američka vojska u petak je izvela napade na Iran kao odgovor na ono što je američki predsjednik Donald Trump nazvao kršenjem primirja od strane Teherana, nakon što je Iran lansirao napade dronovima usmjerene na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je da su njegovi zrakoplovi "pogodili iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske položaje". Središnje zapovjedništvo priopćilo je da je Iran u četvrtak jednosmjernim napadačkim dronom pogodio teretni brod Ever Lovely, koji plovi pod singapurskom zastavom, u tjesnacu uz obalu Omana. Plovilo je moglo nastaviti plovidbu.

"Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalni pomorski promet jasno je prekršila primirje", priopćilo je Središnje zapovjedništvo. Trump je ranije u petak rekao da su američke snage "oborile" tri od četiri jednosmjerna napadačka drona koja je Iran lansirao na brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Četvrti dron pogodio je Ever Lovely. "Očito je da je riječ o glupom kršenju našeg sporazuma o primirju", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu. Kako prenosi CNBC, nedugo prije nego što je Središnje zapovjedništvo u petak objavilo odmazdne napade, Trumpa je novinarka u Bijeloj kući upitala hoće li biti posljedica za Iran zbog kršenja primirja. "Saznat ćete", odgovorio je predsjednik.

Drugdje je bilo znakova napretka, nakon što su Izrael i Libanon potpisali sporazum o okončanju borbi između Izraela i Hezbollaha, koji podupire Iran. Obje su strane sporazum predstavile kao prvi korak koji predviđa razoružanje Hezbollaha i povlačenje izraelskih vojnika iz Libanona, no nije bilo jasno kako će se njegova provedba osigurati. Hezbollah je poručio da neće surađivati. 

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Ključne riječi
rat na Bliskom istoku napad Iran Sada

Komentara 13

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Avatar juma
juma
00:11 27.06.2026.

Ako Iran krši primirje i napada trgovačke brodove, onda Amerika nema drugog izbora.

RI
Rimljan
02:26 27.06.2026.

Uostalom smatram da mule i Kremlje treba razoriti

HO
homofobic
01:47 27.06.2026.

"... odmazdne napade ..."?! Koji je to jezik? Dovoljno sam verziran srpskim jezikom da sam odgonetnuo da se radi o "osvetnickim napadima" . Tesko je vjerovati da netko tko se (ocito lazno) predstavlja diplomantom Filozofskog fakulteta u Zagrebu ne poznaje niti toliko hrvatski jezik da je rijec "osveta" sasvim nepoznata!

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