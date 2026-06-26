Amerika ponovno napala Iran

Američka vojska u petak je izvela napade na Iran kao odgovor na ono što je američki predsjednik Donald Trump nazvao kršenjem primirja od strane Teherana, nakon što je Iran lansirao napade dronovima usmjerene na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je da su njegovi zrakoplovi "pogodili iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske položaje". Središnje zapovjedništvo priopćilo je da je Iran u četvrtak jednosmjernim napadačkim dronom pogodio teretni brod Ever Lovely, koji plovi pod singapurskom zastavom, u tjesnacu uz obalu Omana. Plovilo je moglo nastaviti plovidbu.

"Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalni pomorski promet jasno je prekršila primirje", priopćilo je Središnje zapovjedništvo. Trump je ranije u petak rekao da su američke snage "oborile" tri od četiri jednosmjerna napadačka drona koja je Iran lansirao na brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Četvrti dron pogodio je Ever Lovely. "Očito je da je riječ o glupom kršenju našeg sporazuma o primirju", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu. Kako prenosi CNBC, nedugo prije nego što je Središnje zapovjedništvo u petak objavilo odmazdne napade, Trumpa je novinarka u Bijeloj kući upitala hoće li biti posljedica za Iran zbog kršenja primirja. "Saznat ćete", odgovorio je predsjednik.

Drugdje je bilo znakova napretka, nakon što su Izrael i Libanon potpisali sporazum o okončanju borbi između Izraela i Hezbollaha, koji podupire Iran. Obje su strane sporazum predstavile kao prvi korak koji predviđa razoružanje Hezbollaha i povlačenje izraelskih vojnika iz Libanona, no nije bilo jasno kako će se njegova provedba osigurati. Hezbollah je poručio da neće surađivati.