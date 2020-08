Pouka španjolskog doktora: nisu svi pozitivni bolesni, treba nam cjepivo za strah

Moj junak dana je liječnik Luis de Benito čiji se “okršaj” s voditeljima programa jedne španjolske televizije širi društvenim mrežama. Prijatelj mi ga je poslao baš u pravom trenutku moje sve veće zbunjenosti i gnjeva onim što se oko koronavirusa događa u hrvatskoj i europskoj javnosti i politici. Prepričat ću zato razgovor koji mi je odgovorio na mnoga pitanja i potvrdio vlastite laičke sumnje.

Televizijska voditeljica najavila je uključenje doktora De Benita predstavljajući ga kao osobu koja vrlo dobro poznaje situaciju jer od početka pandemije radi s pacijentima pogođenima Covidom-19 u madridskoj bolnici Escorial.

“Situacija je zabrinjavajuća, zar ne? U kolikoj su mjeri opterećeni bolnički kapaciteti, povećava li se broj kreveta u bolnicama? Možete li to potvrditi?”, sugestivno je počela razgovor, na što je doktor već vrtio glavom, pa rekao: “Ja ne znam o kojim vi to bolnicama govorite. Da, primili smo neke nove pacijente, prošli tjedan bilo ih je troje, a bolnica ima više od stotinu kreveta, razumijete? Ne mislim da smo imalo blizu preopterećenosti...” “Da, ali 540 novih slučajeva...”, ubacila se voditeljica, a liječnik ju je odlučno prekinuo: “Govorite li o pozitivnim testovima ili o bolesnima? Ti podaci mogu nas zavesti i zbuniti. Mi primjenjujemo samo PCR testove koji nam otkrivaju veliki broj zaraženih, štoviše, počeli smo hospitalizirati ljude koji su se na testiranje sami dovezli u svojim automobilima. Stvaramo zbrku vičući kako broj zaraženih raste, premda to uopće ne znači da raste broj slučajeva patologije Covida-19 kakve smo imali proljetos. Imamo samo povećani broj zaraženih, što je rezultat povećanog broja testiranja. To što PCR test pokaže da smo pozitivni na virus Covid-19 ne znači da smo i bolesni.

” Bog te blagoslovio, doktore De Benito! Nešto slično, zapravo gotovo isto, rekao je neki dan i naš doktor Capak za jednu televiziju, kazavši: “Masa mladih je na obali, a simptomi bolesti su nam povoljni, većina onih koji obole nemaju simptome pa su se ponašali kao da se ništa ne događa i zabavljali su se i u noćnim klubovima i izvan njih, a sad kad se vraćaju na kontinent, ispada da su više pozitivni nego što je očekivano.”

Dotle negdje korespondiraju riječi dr. Capaka s riječima dr. De Benita kojega je voditeljica opet pokušala skrenuti na tračnice panike pitanjem što se radi u njegovoj bolnici, pripremaju li se za rujan i listopad i je li se sve osoblje vratilo s godišnjih odmora. “Zašto bi se vratili? Ljudi su i dalje na odmoru, baš kao i naši izabrani zastupnici u parlamentu i članovi Vlade. Mi smo u pripravnosti, ali nema nikakvog izvanrednog stanja. Još uvijek nismo vidjeli porast broja pacijenata, dakle stvarno bolesnih ljudi, kakav smo imali proljetos”, odgovorio je dr. De Benito.

Naš dr. Capak, pak, nakon iste konstatacije da velik broj onih koji su bili pozitivni na testiranju zapravo nisu bolesni, govoreći o mladima koji se vraćaju na kontinent kaže: “Važno je da ih uhvatimo što više pri povratku s tih rizičnih događanja i mjesta, izoliramo i stavimo kontakte u izolaciju”. Ne pada mi na pamet, nestručnom i neupućenom, polemizirati s ključnim čovjekom hrvatskog antivirusnog stožera. No, utoliko mi više, pa i kao djelomični odgovor na lovačke ideje i mreže doktora Capaka, sjajno sjeda nastavak razgovora s doktorom De Benitom u kojem je na red došla i tema cjepiva, s tim da je pitanje izgovoreno sa zebnjom kako ga neće biti do kraja godine.

A na to će doktor, Bog ga još jednom blagoslovio, De Benito: “Naravno, uvijek je profitabilno govoriti o cjepivu, osobito nakon što smo uračunali faktor straha koji se stvara, jer cjepivo se mora prodati. Prava su pitanja trebamo li uopće cjepivo, hoće li ono biti efikasno i hoće li biti u isto vrijeme potencijalno štetno. Ali prije svega, je li potrebno ili nije. Ako je istina da se zaraza već masovno raširila među stanovništvom, zašto bi onda bilo potrebno cijepiti čitavu populaciju?”

Tu je već voditeljica gotovo čitavu sekundu ostala bez teksta, pa je španjolski liječnik mogao nastaviti: “Prva stvar koju trebamo napraviti je cijepljenje protiv straha, jer mi liječnici zaprepašteni smo društvenom panikom koja se širi.” Malo se sabravši, voditeljica nastavlja šumom: “Vaše su riječi ohrabrujuće, ali ja moram inzistirati na činjenici da imamo tisuću novih pozitivnih testova dnevno u Španjolskoj.”

I tada, poput najboljeg napadača španjolske nogometne reprezentacije, doktor De Benito volejčinom zabija loptu u rašlje: “Pogledajte brojke zaraženosti bakterijom Helicobacter pylori. Svjetska zdravstvena organizacija je tu bakteriju klasificirala kao tip 1 kancerogenih činitelja, a ona je prisutna kod 50 posto stanovnika Španjolske. Dakle, polovica naše populacije izložena je riziku dobivanja raka želuca. Onda, je li to krajnje ozbiljna situacija? Je li to izvanredno stanje? Izvještavaju li mediji o tome? Ne. Zato što izvanrednog stanja nema.”

Kao da ništa nije čula, voditeljica bezvezno vraća razgovor na povratak medicinskog osoblja s godišnjih odmora i pitanje doktoru što očekuje u rujnu. Vrijedno je čuti još barem ovaj dio njegova odgovora: “Nama liječnicima je jasno da se priprema strategija da se u rujnu opet sve zatvori i natjera ljude da povjeruju kako su se neodgovorno ponašali tijekom ljeta.” Pronađite i pogledajte na YouTubeu sami nastavak tog okršaja medijske panike sa zdravim i k tome stručnim razumom. A ja apeliram na zdrav razum koji, barem meni, kaže da ovih dana, kada je potpuno otvorena Hrvatska u velikoj mjeri spasila za ekonomiju toliko važnu turističku sezonu i primila umorne i odmora i zabave željne Europljane, mi nemamo ČAK nego SAMO dvostruko veći broj zaraženih ljudi u odnosu na vrijeme najstrože karantene, uz minimalni broj uistinu i teško bolesnih.