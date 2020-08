'Nema novog SDP-a s ljudima koji su uništili stari SDP'

Da želi naslijediti Davora Bernardića na mjestu šefa SDP-a, Peđa Grbin objavio je prvi, netom nakon debakla te stranke na parlamentarnim izborima. Od tada do danas dobio je dvoje protukandidata, a nije isključeno da će ih biti još. Razgovarali smo o tome zašto misli da je on najbolji izbor, kako vidi novi SDP, ali i o aktualnoj političkoj situaciji.

Niste više jedini kandidat za šefa SDP-a. Mislite li da ste i dalje favorit i koga smatrate najvećom konkurencijom – Mirelu Ahmetović, Željka Kolara ili možda Ranka Ostojića, ako on istakne svoju kandidaturu?

Nisam. Demokratski izbori i znače više kandidata, a SDP je demokratska stranka. Sebe vidim kao kandidata koji članicama i članovima stranke nudi najbolji program i uvjeren sam da će to biti presudno za uspjeh na izborima. Bez obzira na druge kandidate.

Je li vas iznenadilo što i Ranko Ostojić razmišlja o liderskoj poziciji? Prije četiri ste mu godine upravo vi bili šef stožera u izborima protiv Bernardića na kojima je izgubio?

Svatko sam odlučuje hoće li se kandidirati pa tako i Ranko. Njegov doprinos SDP-u je golem i naravno da njegova kandidatura ima puni legitimitet. Ali, mislim da SDP-u danas treba nova energija, novi politički smjer, a to je upravo ono što ja nudim.

Za vas kažu da vam je kod članstva najveća mana činjenica da ste bili jedan od „pučista“ i da ste time i sami pridonijeli slabljenju SDP-a?

Na to su odgovor dali birači koji su me s 14. mjesta svojim glasovima „pogurali“ u Sabor. Ta me podrška obvezuje i pokazuje da sam ispravno postupao do sada, a tako ću i ubuduće: ako vidim da nešto nije dobro, moja je obveza na to reagirati!

U SDP-u često ne pobjeđuje najbolji, nego matematika. Hoće li opet biti tako ili mislite da će članstvo ovoga puta, s obzirom na situaciju, dobro promisliti na biralištu koga zaokružiti?

Članice i članovi jako dobro znaju kakvi su izazovi pred SDP-om, tko može ponuditi najbolja rješenja za njih, kao i tko ta rješenja može provesti u praksi i time će se voditi kada budu glasali. Upravo zbog toga ovako samouvjeren ulazim u unutarstranačke izbore. Matematika je specijalnost arhitekata poraza u SDP-u, a svi vidimo kamo nas je to dovelo. Zato ova utakmica mora biti fer utakmica u kojoj pobjeđuju najbolji, samo tako možemo ostvariti promjenu, stvoriti novi SDP i ponovno dobiti povjerenje birača.

>> VIDEO Zlatko Komadina o unutarstranačkim izborima u SDP-u

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Držite da je dobro da stranka ima više kandidata. Slažete li se s ocjenama nekih u SDP-u da je Mirela Ahmetović kandidatkinja Zlatka Komadine koji preko nje želi vladati SDP-om i unatoč izbornom porazu?

Svatko od nas koji se kandidiramo je prije svega svoj kandidat. Na ove izbore izlazim sa svojim imenom i prezimenom, svojim programom i nadam se da tako rade i drugi.

Dobro, zašto bi glasači SDP-a trebali glasati za vas, što im obećavate postanete li novi lider?

Ja sam najbolji kandidat jer imam dvije najvažnije vrijednosti budućeg predsjednika SDP-a. Prvo, znanje, energiju, viziju i otvorenost za dijalog u svrhu stvaranja bolje i jače stranke te drugo, potporu birača koju su pokazali na parlamentarnim izborima, što znači potencijal da SDP-u stvorim bolju poziciju u idućem izbornom ciklusu.

Hoćete li u stranku vratiti članove koji su nezadovoljni stanjem otišli ili su možda izbačeni poput Miranda Mrsića?

Jačanje stranke nije moguće bez povećanja broja članova. To znači privući nove, također i vratiti neke stare koji su otišli jer su bili razočarani smjerom kojim je stranka išla. Ali ne one koji su se ogriješili o stranku ili aktivno vodili kampanju protiv SDP-a na nedavnim parlamentarnim izborima.

Je li vam problematično što baš nitko iz vodstva stranke, pa ni vi, nije podnio ostavku na to mjesto zbog izbornog poraza?

Vjerujem da znate da ja dvije godine nisam bio dio vodstva stranke, da sam bio suspendiran i isključen iz donošenja odluka o smjeru kojim stranka ide. Jedino zbog čega sam odgovoran i iskreno mi je žao jest to što nisam na vrijeme uspio uvjeriti dovoljan broj ljudi da idemo prema brodolomu i da je bolje izborni potop spriječiti, nego se naći na koljenima. Toliko o meni, a ako me pitate za arhitekte poraza, za one koji su se skrivali iza Bernardićevih skuta, a sada tvrde da su godinama bili protiv njega, ali eto, ništa nisu mogli, odgovor je da, trebali su snositi odgovornost i otići. Davor je postupio odgovorno, napravio je ono što je morao i sad bi trebao biti jedini krivac, što nije točno, jer bez onih koji su ga podržavali stvari bi krenule drugim tokom. Jednostavno, nema novog SDP-a s ljudima koji su uništili stari SDP i ostvarili najlošiji izborni rezultat od devedesetih godina prošlog stoljeća.

Ako postanete novi lider stanke, hoće li neki iz tog vodstva izgubiti pozicije koje su sada dobili poput, primjerice, Rajka Ostojića koji je postao novi potpredsjednik Sabora?

Da, kao što sam već objasnio, smatram da ljudi koji su odgovorni za najlošiji izborni rezultat SDP-a od 1990-ih ne mogu više predstavljati stranku.

Kako gledate na odluku Davora Bernardića da konzumira svoj saborski mandat i da kao zastupnik dobiva neke nove sinekure unatoč izbornom debaklu?

Davor Bernardić je izabrani saborski zastupnik i ima puno ustavno pravo zadržati mandat na koji je izabran, među ostalim i preferencijalnim glasovima. I tu ću stati.

Kako biste se vi postavili na njegovu mjestu?

Vjerojatno bih već sada opremao odvjetnički ured u koji bih se vratio.

Koji bi bili prvi potezi SDP-a u Saboru kad biste vi bili novi lider te stranke?

Inzistiranje na raspravi o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj, o dugoročnom utjecaju koronakrize na javne financije i, posljedično, džepove građana i traženje od Vlade da izađe s jasnim mjerama za suočavanje s ekonomskom krizom. Uz obnovu Zagreba, koja bi trebala na dnevnom redu biti tijekom unutarstranačke kampanje, ekonomska situacija uzrokovana koronakrizom je apsolutni prioritet.

Problema je jako puno. Obnova Zagreba jedan je od njih. Kako će se SDP tu postaviti i što kažete na rasprave kako „bogatašima“ u centru država ne bi trebala obnavljati njihove nekretnine?

Večernji je prije nekoliko dana pisao o građanima koji su smješteni u dom na Cvjetnom, koji će uskoro morati izaći iz njega, a smještaj im još uvijek nije riješen. Jesu li to ti „bogataši“? Nisu! To su građani koji imaju puno pravo očekivati od države pomoć i potporu, prvo za privremeni smještaj, a onda i trajno rješavanje njihovih stambenih problema. A što se tiče samog zakona, kada je trebalo obnavljati ratom razrušenu Hrvatsku, Zagreb i Zagrepčani su pomogli. Ako smo socijalna država, a jesmo, tada Zagreb i Zagrepčani imaju puno pravo očekivati solidarnost i pomoć svih nas iz drugih dijelova Hrvatske. I još jedno: po toj tezi o „bogatašima“ iz centra grada, npr. Dubrovčani, da ne daj Bože dođe do katastrofe u Dubrovniku, ne bi imali pravo na pomoć, jer su njihove nekretnine jako vrijedne. Ili Porečani. Takvo razmišljanje je meni, kao socijaldemokratu, potpuno neprihvatljivo jer svi građani ove zemlje imaju pravo očekivati puno od države kad je teško, a oni koji su socijalno ugroženi još i više.

>> VEČERNJI TV Kolar: Milanović je fajter, Bernardić nije pokazao sve svoje kvalitete

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čeka nas teška jesen i još teža zima. Hoće li i SDP pripremiti svoje prijedloge za očuvanje radnih mjesta i spas gospodarstva?

Građani su na ovim izborima dali povjerenje Plenkoviću i HDZ-u i ovo što me pitate njihov je posao. To što ga ne rade, druga je stvar. Ali da, SDP će nastaviti s konstruktivnim prijedlozima, kao što smo činili i do sada. Prije svega ćemo nastaviti inzistirati na moratoriju na kredite jer je sada potpuno jasno da će ova kriza trajati dulje nego što se najavljivalo, a drugi prioritet će nam biti ovršni postupci jer ako se nešto hitno ne poduzme, već u listopadu nas čeka tsunami novih rješenja o ovrsi koja će naše građane ubiti.

Ustavni sud još nije rekao svoje po pitanju Stožera i odluka koje donosi. Je li to skandalozno?

Apsolutno. U Sloveniji je njihov Ustavni sud reagirao u roku od nekoliko tjedana, u Austriji u nekoliko mjeseci, a mi smo Hrvatska. Kod nas očito nema žurbe.

Vjerujete li Stožeru i pridržavate li se uopće njihovih mjera?

Pridržavam se mjera epidemiološke struke koliko god to mogu i to ću nastaviti činiti. Pozivam i sada sve čitateljice i čitatelje da koriste maske, da dezinficiraju ruke, da izbjegavaju rizične situacije, koliko je god to moguće, ali Stožeru, pogotovo nakon petljanja u posljednjih nekoliko tjedana, ne vjerujem. Nije da sam im nešto vjerovao i prije, ali petljanjem oko noćnih klubova, izbjegavanjem odgovornosti, objavom podataka koji su dvojbeni – pa mi smo neke podatke o Hrvatskoj saznali od slovenske Vlade! – izgubili su i onaj minimum kredibiliteta koji su imali.

Kao novi šef SDP-a bili biste i kandidat te stranke za premijera. Kako mislite parirati Plenkoviću?

Prije svega, radom i sadržajem. Reformirat ću stranku kako bi mogla pobijediti HDZ i ponovno dobiti povjerenje birača. Uključivanjem članstva i simpatizera u stvaranje politika, dobit ćemo politike koje su bolje od HDZ-ovih i izabrat ćemo ljude koji će te politike provoditi. Imam dovoljno iskustva, znanja, snage i volje da pariram Plenkoviću i u taj sraz želim ući kao lider stranke koja je bolja od Plenkovićeve.

Očito je da šef HDZ-a gura svoju stranku u centar čime SDP gubi dosta streljiva za napadanje. Vjerujete li da je moguća preobrazba HDZ-a u tom smjeru?

Krivo! Upravo micanjem HDZ-a od rigidnog nacionalizma, pod uvjetom da je to iskreno, napokon ćemo u Hrvatskoj moći govoriti o pravim temama, kao što su liste čekanja u bolnicama i kako ih riješiti, porezna politika koja favorizira bogate ili odnos prema umirovljenicima, a tada će pobijediti snaga argumenata i sadržaj. A tu smo jači.

Nakon deset godina opet imamo potpredsjednika Vlade iz SDSS-a i to Borisa Miloševića koji je svojedobno bio na listi SDP-a na izborima u devetoj jedinici. Kako gledate na taj potez šefa HDZ-a?

Za Hrvatsku je dobro da je čelnik HDZ-a, napokon, napravio ono što su godinama činili prvaci ljevice, od Račana do Josipovića i Milanovića, a to je da je priznao da su u Domovinskom ratu činjeni zločini za koje je odgovorna hrvatska strana. I to je dobro i naravno da taj potez pozdravljam, a za pitanje Borisa Miloševića i njegova mjesta u Vladi, odgovor ću vam dati za godinu dana, kada budemo vidjeli je li to bilo propagandno imenovanje ili su se stvarno neke stvari, neki problemi, poput struje i vode, počeli rješavati.

Hoće li se Plenković usuditi zabraniti i ustaški pozdrav „ZDS“ u ovom novom mandatu s obzirom na veliku promjenu u stavu prema tom pozdravu od Okučana do Knina?

Kako je ono rečeno: dvostruke konotacije? Da je to mislio napraviti, već bi to napravio.

SDP muku muči i s lijeve strane. Ti su birači dobili dobru opciju u vidu platforme Možemo koja uzima velik dio glasova upravo SDP-u. Kako vratiti te birače?

Odgovor je potpuno isti kao i za pariranje bilo kojoj drugoj političkoj opciji na sceni – radom i sadržajem.

Upravo taj dio biračkog tijela razočarao je i predsjednik Zoran Milanović. Jeste li se i vi neugodno iznenadili kada je odlučio čovjeku protiv kojeg je u BiH podignuta optužnica za ratni zločin uručiti priznanje za brigadu HVO-a zbog sudjelovanja u Oluji?

Jesam i nije trebao to učiniti. Trebao je čekati da se proces završi.

Je li to dodvoravanje desnici?

Ne znam što je, ali odgovorno nije.

Smatrate li da će za četiri i pol godine sazreti vrijeme da se predsjednika države bira u Saboru?

Mislim da bi to bilo dobro, ali nisam siguran da kod HDZ-a postoji volja napraviti bilo što konkretno. Pa pogledajte samo njihovu reformu lokalne samouprave: pokraj sto problema, od financiranja preko golemog broja općina i gradova do nepotrebnih županija, oni reformom predstavljaju ukidanjem zamjenika gradonačelnika. Koje će onda njihovi lokalni šerifi postaviti za pročelnike ili nešto drugo i stvarne uštede neće biti! To su reforme koje HDZ nudi – samo PR, bez ikakvog pravog učinka.

Približavaju se lokalni izbori. Očekuje se da će na njima stranka dotaknuti novo dno. Jeste li svjesni da bi dio kritika za to išao i na vaš račun postanete li novi lider?

Naravno! Predsjednik stranke odgovoran je za svake izbore u koje stranka ulazi. Ali, bojim se da ćemo vas razočarati, mislim da će se mnogi iznenaditi dobrim rezultatom SDP-a za godinu dana.

Koji je vaš plan za Zagreb – raspustiti organizaciju i odabrati novo vodstvo ili možda čak podržati i tuđeg kandidata za gradonačelnika, recimo Tomislava Tomaševića?

Ljudima u Zagrebu najvažnije je da se s vlasti smijeni korumpirana hobotnica koju je stvorio Milan Bandić, a već je neko vrijeme, svojim rukama u Skupštini, na vlasti održava HDZ. SDP ima moralnu i svaku drugu obvezu učiniti sve da se ta hobotnica makne s vlasti, kako bi Zagreb prodisao punim plućima i nastavio se razvijati na način na koji to zaslužuje. Zato je naša zadaća okupiti svu normalnu opoziciju, od centra do ljevice i pobijediti na lokalnim izborima u Zagrebu. Ime kandidata je tu u drugom planu pa i ako to bude Tomašević, jer je prioritet jasan: osigurati Zagrebu i Zagrepčanima kvalitetan život u njihovu gradu.