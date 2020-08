Tko je Mirela Ahmetović, zastupnica koja želi biti prva žena na čelu SDP-a

Može li SDP dobiti prvu predsjednicu, pitanje je na koje će se odgovor dobiti vrlo brzo, već 26. rujna. Tada se održavaju unutarstranački izbori, a članstvu se jučer za lidericu ponudila upravo jedna žena. Mirela Ahmetović, načelnica općine Omišalj u dva mandata i saborska zastupnica SDP-a, želi biti nasljednica Davora Bernardića, a kako vidi svoju stranku i što bi radila na vodećoj poziciji, bude li izabrana, otkrila je jučer na konferenciji za medije na Iblerovu trgu gdje je i najavila svoju kandidaturu.

Sređivanje financija

– Članstvo je najvažniji pogonski motor, a nakon godina devastacije i nekomuniciranja, članstvo je stvorilo zid od dužnosnika, među kojima ima pokojnih, ali i neaktivnih koji ne žele biti članovi i doprinositi – kazala je Ahmetović na Iblerovom te dodala kako nakon revizije članovima treba dati na značenju te im omogućiti jasan i nedvosmislen utjecaj na slaganje lista. Isto vrijedi i za lokalne organizacije koje, kazala je, slušaju građane i njihove probleme. Lokalne organizacije, po Ahmetović, moraju imati udio i u sudjelovanju u financijama, kao što predsjednik, predsjedništvo i potpredsjednici moraju biti tim. SDP-u, drži Ahmetović, ponovno trebaju i pojedinci iz akademskih krugova koji su i nekad bili uz SDP.

– Naše ekonomske politike nisu građanima prepoznatljive. Zalažem se za modernu socijalnu demokraciju kakva postoji u razvijenim zemljama te za ekološko, socijalno, tržišno gospodarstvo – kazala je Ahmetović i dodala da SDP mora inzistirati na ravnomjernom razvoju regija, posebnom statusu za zdravstvo, a da borba protiv korupcije mora postati izvorno SDP-ova paradigma.

Kandidatura Mirele Ahmetović za predsjednicu stranke rijetko je koga iznenadila jučer u SDP-u. O njoj se “šuškalo” proteklih tjedana, a sama Ahmetović nije htjela otkrivati svoje namjere prije nego što je početkom tjedna o odluci da će se natjecati za predsjednicu obavijestila članove SDP-a Primorsko-goranske županije. Poznavatelji prilika u toj organizaciji kažu kako je Ahmetović odluku sigurno donijela u dogovoru sa svojim “mentorom” primorsko-goranskim županom i trenutačnim v.d. predsjednika SDP-a Zlatkom Komadinom pod čijim je Ahmetović, kažu, utjecajem i slovi za njegovu “učenicu”.

– Poznajem Mirelu dugi niz godina i ona je doista kreacija Zlatka Komadine, prava njegova škola. Uvjeren sam da bez njegova miga nije ušla u ovu priču kao što sam uvjeren da on gurajući nju u utrku za predsjednicu pokazuje kako nema namjeru pustiti uzde u stranci nekome tko nije njegov izbor – kaže jedan ugledni član primorsko-goranskog SDP-a.

Protiv LNG terminala

No bez obzira na to kojoj struji pripadali, svi naši sugovornici o Mireli Ahmetović, rođenoj 1981. godine u Rijeci, govore da joj se mora priznati da je uporna pa čak, kažu, i ratoborna kada misli da je u pravu.

Pokazala je to i kada se borila da ne dođe do gradnje LNG terminala u njezinu Omišlju na Krku što je definitivno tema na kojoj je Ahmetović stekla i nacionalnu prepoznatljivost na političkoj sceni. Po uzoru na Bjelovar, Mirela Ahmetović ujedno je i potpuno otvorila proračun svoje Općine javnosti kako bi svi zainteresirani imali uvid u sve njegove stavke čime je dodatno stekla simpatije javnosti.

Ahmetović nije zapostavila ni svoje obrazovanje. Diplomirala je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kao magistrica društvenih znanosti u polju ekonomije. Znanje je to koje bi joj s obzirom na financije SDP-a, dugove i probleme svakako trebalo koristiti postane li nova liderica.

Naš drugi izvor iz Primorsko-goranskog SDP-a, koji će za Ahmetović, kaže, i glasati na skorašnjim unutarstarnačkim izborima, tvrdi da je novopečena kandidatkinja iznimno inteligentna i veliki borac, a za razliku od Peđe Grbina ima i iskustvo upravljanja koje nije zanemarivo.

– Osim što vodi Općinu, i to uspješno, ima iskustvo i vođenja lokalne organizacije, a iznimno je aktivna i u županijskoj organizaciji – kaže naš izvor iz SDP-a PGŽ-a. I iako nije upitno da ima potporu Zlatka Komadine, on, prema našem izvoru, nema nikakve ambicije da preko nje vodi nacionalni SDP. Niti Mireli Ahmetović, kaže, to treba.

– Ima dovoljno čvrstine i stava da vodi stranku. Uz to, ona nije netko tko dijeli i zbog toga je ozbiljna kandidatkinja – zaključuje naš izvor iz SDP-a.