'Naš vodič Hafiz čudio se toploj vodi iz pipe, a kad sam mu dao pastu za zube, njegov ju je sin – pojeo'

Još uvijek mi se ispred očiju vrte prizori malog afganistanskog dječaka krupnih crnih očiju koji na minus 20 u Kabulu hoda polugol i bos. Toliko je bilo hladno da se zamrznuo iscjedak koji mu je curio iz nosa – kazao nam je umirovljeni časnički namjesnik Marijo Vuičić koji je u Afganistanu proveo tri misije. Onamo je otišao godinu i pol dana nakon pada talibana.

– Dječak me gledao svojim milim očima kao da traži pomoć, a ja, osim slatkiša koje sam mu dao, nisam imao ništa drugo da mu pomognem – nastavlja Marijo, koji se uključio i u Domovinski rat 1991. godine u 148. brigadu HV-a. Od ožujka 1992. bio je pripadnik 66. bojne Vojne policije, a sve do umirovljenja 2016. pripadnik Pukovnije VP GS OS RH.

– Bio sam u tri misije u Afganistanu. Prva misija trajala je od veljače do kolovoza 2003. Bio sam u prvom vodu Vojne policije u Kabulu, u kampu Warehouse, na dužnosti logističkog dočasnika 1. voda Vojne policije. Druga misija bila je od kolovoza 2005. do veljače 2006., u šestom vodu VP-a, također u Kabulu u kampu Warehouse, gdje sam izvršavao dužnost zapovjednika desetine u 6. vodu Vojne policije, a u multinacionalnoj satniji MP ISAF-a bio sam zamjenik zapovjednika voda. U svojoj trećoj misiji od veljače do rujna 2008., u jedanaestom vodu VP-a, ISAF XIII, u kampu Panonia bio sam vođa tima Vojne policije – kazao je Marijo prisjećajući se prvih dojmova nakon što je sletio u glavni grad Afganistana.

Foto: Marijo Vuičić

– Od dolaska u Kabul bili smo svi pod dojmom stanja u gradu i doživjeli smo kulturološki šok. Imali smo osjećaj da smo u 14. stoljeću s obzirom na to kako je tamo lokalno stanovništvo živjelo. Sam grad Kabul imao je oko 3 milijuna stanovnika, a od 2002. do 2007. godine stanovništvo se povećalo 7 puta. To je jedan od 4 najviša glavna grada na svijetu, nalazi se na 1800 metara nadmorske visine. Grad je dobio ime po rijeci na kojoj leži, a oko njega je planinski masiv Hindukuš čiji su vrhovi cijele godine bili pod snijegom. Tijekom ljeta to nije bila rijeka nego potok, mi smo ga nazivali Kabulčica, no tijekom zime rijeka Kabul koja je utjecala u rijeku Ind nabujala bi i bila je plovna u jednom toku. Klima koja nas je dočekala bila je stepska, padalina je bilo malo, a prosječna ljetna temperatura kretala se od + 20 pa do +40. Znalo je biti i više, jednom smo u našem kampu izmjerili +50 dok zimi zna biti od -15 do -20. Nad gradom je stalno bio prsten magle, odnosno zagađene prašine, pa smo zato imali zaštitne marame i nosili smo sunčane naočale, ne zbog šminke, već zbog velike dnevne svjetlosti i jakoga sunca, a na kacigama smo nosili taktičke naočale – priča nam Marijo.

Bomba na magarcu

– Vod Vojne policije obavljao je vojno-policijske zadaće u multinacionalnoj satniji VP-a kao i nacionalne zadaće u potpori mirovnim operacijama ISAF-a. Između ostaloga, svakodnevna zadaća VP-a bili su obilasci i ophodnje određenih ruta, zona i distrikta u Kabulu. Svaki izlazak iz kampa bio je rizičan i, kako se ono kaže, nosio sam glavu u torbi, konstantno je prijetila ugroza od autobombaša, motobombaša, biciklista, domaćih životinja, jer eksplozivnu napravu stavili bi ispod samara magarca ili konja, a životinju bi postavili uz prometnicu – govori Marijo o opasnostima s kojima se susretao.

– Mi smo u Afganistan došli godinu i pol nakon pada talibana i prvi smo osjetili kakav je taj režim bio i koliko je traga ostavio na stanovništvo. Kabul je bio bez struje, bez asfalta, bez dućana. Ni mlađi naraštaji nikad nisu vidjeli televizor. U misiju smo morali uzeti nekog lokalca. Imali smo čovjeka koji se zvao Hafiz. Kada se sjetim, ne znam bih li plakao ili bih se smijao. Jednom je Hafiz došao kod mene u sobu i vidio da gledam Hrvatsku televiziju, a prikazivali su se naši otoci i more. Hafiz me pitao što je to, kakva je to velika rijeka. Pokušao sam mu objasniti da je to more. Nije to razumio, nije znao da postoji more, oceani. To je bilo zastrašujuće. Drugi put sam pustio toplu vodu i on je vidio da ide para iz vode. Ostao je u čudu i pitao odakle dim u vodi. Nije mogao vjerovati da iz slavine može teći vruća voda. Najstrašnije mi je bilo kada sam mu poklonio pastu za zube. Drugog dana je došao i pitao me imam li još jer je njegov sin jučer pojeo cijelu tubu i bila mu je jako fina!? On je mislio da se to jede. Eto što je talibanski režim napravio od ljudi – govori Marijo, objašnjavajući kako je završio u Afganistanu.

Foto: Marijo Vuičić

– Za odlazak u Afganistan nismo znali, već je bilo govora o tome da bismo možda bili upućeni u Eritreju, pa na Cipar u sastav UN-a u tampon-zonu. Kada smo saznali da smo dobili svoju misiju u okviru NATO-a u Afganistanu, svi smo počeli tražiti gdje je ta država i probali smo prikupiti što više informacija. Znali smo za rat, talibane, Al Qa’idu, Osamu Bin Ladena… Sama obuka bila je prilagođena zemlji i uvjetima koji su tamo vladali. Kao završni čin morali smo proći ocjenjivanje i certifikaciju sposobnosti da bismo mogli biti upućeni u međunarodnu mirovnu misiju ISAF-a. Ocjenjivanje i certifikaciju provodio je tim časnika njemačke Vojne policije, a to je trajalo nekoliko dana.

Kada smo na kraju uspješno prošli ocjenjivanje, dobili smo certifikat da smo osposobljeni za sudjelovanje u ISAF-ovoj misiji u Afganistanu. Moram napomenuti da smo morali ići na tečaj u Islamsku zajednicu da se upoznamo s običajima i mentalitetom tih ljudi. To nam je na terenu jako koristilo i pomoglo nam da pridobijemo lokalno stanovništvo i starješine. Prije nego što je naš konvoj prolazio kroz neka naselja, otišao bih kod vođe plemena ili starješine, a najneugodniji su bili Paštunci. Međutim, kad bih došao do vođe starješina Paštunaca i rekao mu da se sve žene sutradan u određeno vrijeme sklone dok mi ne prođemo, njemu je bilo drago što smo ih obavijestili o prolasku kako bi mogli skloniti žene iako su sve bile u burkama. Konvoji drugih vojski znali su nenajavljeno prolaziti što bi izazvalo bijes stanovništva zbog čega su nerijetko gađali vojsku kamenjem – govori Marijo, ističući kako su u sklopu kampa Warehouse imali bolnicu čiji su nositelji bili Nijemci.

– U sklopu te bolnice bila je jedna mala ambulanta koja je bila namijenjena liječenju lokalnog stanovništva. Jedan dan išao sam na zadatak izvan kampa Warehouse u Kabul. Išli smo s tri motorna vozila, a na putu do odredišta stali smo pokraj kampa turskih oružanih snaga.

Ostao sam s još trojicom kolega vani uz vozila. U trenu se oko nas okupila nekolicina djece, tražeći nas vodu, hranu i dolar. Jedan od dječaka držao se za drugog dječaka i vidio sam mu na licu bol i suze. Kako sam vidio da pati zbog bolova, podignuo sam mu majičicu i imao sam što vidjeti. Cijeli trbuh i prsište bili su mu prekriveni čirevima od kojih su neki bili otvoreni, žive rane. Ne mogu opisati kako smo reagirali, sklanjali smo poglede, a naša lica su poprimila izraz jeze. Bili smo u šoku i nevjerici, nismo znali što napraviti. Nismo smjeli nikoga primati u vozilo zbog kodeksa sigurnosti. Jedan od kolega preko radiostanice odmah je nazvao našu bazu i objasnio situaciju. Zamolio je da oni pozovu njemačku ambulantu koja je imala mobilne timove za prijevoz lokalnog stanovništva. Dječacima smo objasnili da ostanu i da pozovu njegova oca te smo im rekli da će po njih doći doktori i odvesti dječaka u ambulantu. Kada smo se vratili s izvršenja zadatka, otišao sam do bolnice u sklopu našega kampa i raspitao sam se za toga dječaka, objasnivši dežurnom liječniku u ambulanti da smo ga vidjeli u teškom stanju. Liječnik je rekao da su ga dovezli s ocem i da su napravili što su morali, zdravstveno su zbrinuli rane, a dječak je previjen, dobio je lijekove i za koji dan će ga dovesti na prematanje. Bilo mi je lakše nakon što mi je doktor to sve ispričao. To je samo jedan primjer kako je život težak u nedostatku potrebne infrastrukture. Život djece je težak, vladaju bolesti, prljavština, nehigijena. Takve situacije djelovale su na nas, htjeli mi to ili ne htjeli – govori Marijo te napominje da su svaki dan doživljavali nešto novo, neočekivano.

Foto: Marijo Vuičić

– Koliko je život u Kabulu bio težak, gotovo nevjerojatan, govori i doživljaj kad sam, vozeći se gradom u sklopu zadatka kroz gužvu automobila, biciklista, ljudi pogledao kroz prozor automobila. Mlađi muškarac sjedio je na rubu pločnika, sunce prži, a duž ulice nalazio se kanal pun otpadnih voda u kojem je on, bez obzira na smrad i prljavštinu, mrtvo-hladno prao kosu. Gledaš i ne vjeruješ, pomisliš: “Bože moj, što on to radi.”

Jednom prilikom sudjelovao sam u operaciji pod nazivom Rolling Stones koja se provodila u jednoj četvrti Kabula. Lokalni šerif zatražio je pomoć ISAF-ovih inženjerijskih postrojbi i vatrogasaca da se jedna golema okrugla stijena ukloni s brda jer su ispod nje bile kuće i prijetila je da će se otkotrljati zbog čega je moglo nastradati puno ljudi. Vojna policija išla je u konvoju ISAF-ovih snaga, a naš je zadatak bio da tijekom operacije blokiramo prometnicu i pregledamo kuće kako bismo se uvjerili da su ih svi napustili dok se stijena ne ukloni. To je trajalo cijeli dan, pokušalo se sve, ali stijena ni makac… Na kraju se ustanovilo da je stijena poput velikog bloka pričvršćena za tlo i da je jedino rješenje postaviti eksploziv i raznijeti je.

Zapovjednik te operacije pozvao je lokalnog šerifa i rekao mu što bi trebalo napraviti, ali da ipak to neće učiniti jer će uslijed eksplozije nastradati kuće i ljudi neće imati gdje živjeti. Na to mu je lokalni šerif odgovorio: „Pa ne moraju oni ovdje živjeti, neka idu negdje drugdje, slobodno vi stijenu dignite u zrak“. Zapovjednik mu je ponovio sve u nevjerici da ovaj misli ozbiljno. Eto koliko su ti stanovnici imali prava, koliko su bili zaštićeni. Vjerujte mi, tamo život nije imao cijenu. A sve to događalo se dok sam bio u prvoj misiji. Inače, stijena je ostala gdje je i bila, siromašni lokalni stanovnici vratili su se u svoje kuće. Za njih je to bio sretan kraj, a pretpostavljam da je jedino lokalni šerif bio nezadovoljan – govori Marijo napominjući kako su na svojim zadaćama koje su provodili u sklopu multinacionalne satnije ISAF-a izlazili do nekih cca 10 – 12 km izvan Kabula.

Foto: Marijo Vuičić

Očevi pretukli djecu

– Vozeći se nizinskim pustinjskim krajem susretali smo nomadske šatore, deve, djecu, nomade. Tako smo se jednom prilikom vraćali u bazu i kako smo bili sami na toj dugoj prašnjavoj cesti, stali smo sa strane i osvježili se vodom. Nedaleko od nas, na udaljenosti otprilike 200-tinjak metara u pustinjskom predjelu nalazila su se tri nomadska šatora i veća skupina deva. Djeca nomada potrčala su prema nama i stala kojih 100 metara od nas. Kolega predloži da uzmemo nekoliko cjelodnevnih suhih obroka i vodu u bočicama pa da im damo. Uzmemo mi sve to i dvojica kolega krenu prema dječici da im to daju, no djeca, kada su vidjela da im se kolege približavaju noseći hranu i vodu, okrenu se i počnu bježati natrag prema šatorima. Mi koji smo ostali kod vozila vičemo dečkima da ostave na zemlji hranu i vodu i da se vrate vjerujući da će se djeca vratiti i uzeti hranu i vodu. Tako je i bilo, kada su se kolege vratili do nas, djeca su se vratila i pokupila hranu i vodu. No tada je nastao problem. Naime sve to su pored šatora promatrali odrasli muškarci, vjerojatno očevi. U trenu ti muškarci su se zaletjeli prema dječacima i počeli ih loviti, dječaci su se razbježali svaki na svoju stranu. Ovi odrasli muškarci uspjeli su uloviti pokojega dječaka i tada opet šok i nevjerica. Počeli su udarati tu malu krhku dječicu i vikati na njih te su im oteli hranu i vodu. Već i prije povratka u šatore ti su muškarci počeli jesti i piti, a ova su dječica u pustinjskoj prašini ridala, plakala… Užas. Dva dječaka uspjela su pobjeći. Na kraju smo moji kolege i ja osjetili grižnju savjesti zašto smo to napravili, misleći da ćemo učiniti dobro djelo dajući djeci hranu i vodu jer su bila gladna i žedna, napravili smo im medvjeđu uslugu. Bilo nam ih je žao gledati, a opet ne smijemo se miješati u njihove živote, kao što nismo ni smjeli nomadima davati hranu. Koliko god smo bili pripremljeni i osposobljeni za izvršavanje vojno-policijskih zadaća, na ovakve se situacije nismo mogli pripremiti. Jednostavno, učili smo iz svakog trenutka koji smo tamo provodili uz šokove, nevjericu, tugu i bol koju smo vidjeli kod tih ljudi. Pokušavali smo shvatiti život u toj napaćenoj zemlji, a to je bilo sve samo ne život, on nije imao cijenu, bio je bezvrijedan. Ovo je samo dio toga, kada bismo svi mi koji smo bili u Afganistanu opisali te doživljaje i sudbine ljudi i naroda, nastalo bi pregršt knjiga, imalo bi se što čitati – zaključuje umirovljeni časnički namjesnik Marijo Vuičić.