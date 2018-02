Kalimero i krčki most: to je nepravda! Da, doista je nepravda!

Da se crno pile Kalimero, junak istoimenog crtića, malo skita ovih dana Hrvatskom, sigurno bi, kad bi došlo na Krčki most, uzviknulo svoju glasovitu rečenicu kojom se proslavilo: “To je nepravda, to je nepravda!”. Kalimero bi, naime, morao platiti prijelaz preko tog mosta. A dok se skitao malo južnije, besplatno je prošao kroz tunel Sveti Ilija.

Primorci, a i svi drugi koji još uvijek za prijelaz preko Krčkog mosta plaćaju 35 kuna, od 1. siječnja ove godine s pravom mogu biti Kalimero i upozoravati na nepravdu. Vlada je potkraj prošle godine navrat-nanos donijela odluku o ukidanju od početka ove godine plaćanja tunelarine kroz Sv. Iliju, tunel koji je sagrađen prije nekoliko godina, koji je koštao gotovo 600 milijuna kuna i koji će se još dugo otplaćivati. Hrvatske autoceste su time ostale bez 25 milijuna kuna godišnje od tunelarine. Hrvatske ceste, koje su preuzele tunel, dobile su dodatnih devet milijuna kuna godišnje troškova za njegovo održavanje.

Krčki most otvoren je za promet 1980. i odavno je otplaćen. Doduše, otočani ne plaćaju prijelaz preko njega, no nakon slučaja Sv. Ilija, Vlada nema nikakav valjani argument da bilo tko plaća tu mostarinu. Kalimero bi uzviknuo “To je nepravda” i kad bi plaćao prolaz kroz tunel Učku, koji je otvoren 1981., i također je otplaćen. Krčki most i tunel Učka su jedini objekti na kojima se naplaćuje prolazak u RH. Ako se odustalo od naplate prolaska kroz Sv. Iliju, zašto se onda ne primijeni isto i na ta dva objekta. A da to crno pile krene autocestom prema siromašnom Sisku, opet bi uzviknulo “To je nepravda!” jer bi moralo platiti cestarinu.

No dovoljno je reći da je tunel Sv. Ilija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, utvrdi HDZ-a, a da Vladu vodi ista stranka. Ako je odluka o ukidanju tunelarine bila motivirana isključivo željom da se poboljša loša ekonomska i demografska situacija Imotske krajine, onda Vlada ne bi smjela stati samo na Sv. Iliji. Iste bi odluke, slažu se i ustavni stručnjaci, trebala donijeti i za druge siromašne županije, bez obzira na to čije su one utvrde.