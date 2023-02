Znate li što se događa s tijelom ako se svaki dan tuširate hladnom vodom? Stručnjaci imaju odgovor!

U zadnje vrijeme, na društvenim mrežama pojavio se novi trend - tuširanje hladnom vodom. To rade mnoge slavne osobe, a isto je također postalo popularno i u medicinskim krugovima, piše Best Life.

Liječnik Alex Trevatt kaže da kaže da je veliki obožavatelj hladnih tuševa i da ih je počeo preporučivati ​​pacijentima kako bi poboljšali svoje zdravstveno stanje. Kako objašnjava, postoji nekoliko značajnih promjena koje ćemo uočiti ako se svakog jutra u periodu od mjesec dana tuširamo hladnom vodom. Te promjene uključuju:

Poboljšanje cirkulacije

Prema Trevattu, redovito tuširanje hladnom vodom može s vremenom pomoći u jačanju cirkulacije.

- Dokazano je da uranjanje u hladnu vodu sužava krvne žile, a zatim ih širi, što dovodi do poboljšane cirkulacije - kaže.

Stručnjaci iz klinike Cleveland kažu da se to događa zato što "hladna voda dovodi vaš krvožilni sustav u pogon." Dok ledena voda šokira vašu kožu, vaše tijelo reagira pumpanjem krvi u vaše vitalne organe i sužavanjem krvnih žila blizu površine kože.

- Ovaj proces potiče protok krvi, što je - u cjelini - dobra stvar za vaše cjelokupno zdravlje - napisali su. Međutim, vrijedi napomenuti da iz klinike kažu da možda postoje bolji (i ugodniji) načini za povećanje cirkulacije, uključujući odlazak u 10-minutnu šetnju.

Smanjenje upala u organizmu

Ako patite od upale ili otekline, Trevatt kaže da redovito tuširanje hladnom vodom može pomoći.

- Dokazano je da izlaganje hladnoj vodi smanjuje upalu u tijelu, poboljšava cjelokupno zdravlje i ublažava određena stanja kao što je artritis - kaže on.

Neki se sportaši prehlade nakon napornih treninga upravo iz tog razloga.

- Bilo je nekoliko studija koje su pokazale da bi moglo doći do smanjenja bolova nakon što su ljudi bili uronjeni u hladnu vodu oko 10 minuta u usporedbi s onima koji nisu radili nikakvu terapiju hladnoće. Kada ste u hladnoj vodi, vaše krvne žile se sužavaju tako da je protok krvi u to područje manji, a tada su manje i oteklina i upala, što dovodi do manje boli - rekla je Tracy L. Zaslow, dr. med., specijalist ortoped.

Jači imunitet

Hladni tuševi također mogu ojačati vaš imunološki sustav, kažu neki stručnjaci.

- Dokazano je da izlaganje hladnoj vodi povećava proizvodnju bijelih krvnih stanica, što pomaže u jačanju imunološkog sustava i borbi protiv bolesti - objašnjava Trevatt.

Poboljšanje raspoloženja

Među najdosljednijim dobrobitima hladnog tuširanja je mentalni poticaj koji možete doživjeti. Stručnjaci kažu da možete očekivati ​​povećanu pažnju i poboljšanje raspoloženja.

- Dokazano je da izlaganje hladnoj vodi oslobađa endorfine, koji su prirodni lijekovi protiv bolova i popravljaju raspoloženje - rekao je Trevatt.

Međutim, neki stručnjaci kažu da hladno tuširanje može ozbiljno opteretiti vaše tijelo, što znači da je najbolje odgoditi isprobavanje dok ne razgovarate o rizicima sa svojim liječnikom. Ako se ipak odlučite isprobati, krenite polako.

- Ako to pokušavate prvi put, uzmite si vremena i aklimatizirajte se, polako snižavajte temperaturu tijekom nekoliko dana ili tjedana. Nemojte šokirati svoje tijelo da to učinite punim plućima prvi put - rekao je dr. Lee Hill, fiziolog vježbanja i postdoktorand na Istraživačkom institutu Zdravstvenog centra Sveučilišta McGill u Montrealu.

