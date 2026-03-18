Lemonish od sada i u hotelima, restoranima i kafićima diljem Hrvatske

Nakon uspješne prve godine na tržištu, bezalkoholni napitak Lemonish od sada je dostupan i u HoReCa kanalu, odnosno u hotelima i restoranima te kafićima i barovima diljem Hrvatske.

Lemonish je niskokalorično piće s punim okusom soka limuna i prirodnim CO₂ mjehurićima koji su glasni i energični, osmišljeno za sve koji traže lagano, ali karakterom bogato piće bez umjetnih sladila. Upravo ta kombinacija – stišane kalorije, sok limuna i glasni mjehurići – čini ga odličnim izborom koji se uklapa u suvremeni, uravnotežen stil života i male svakodnevne trenutke zadovoljstva.

Ulazak u HoReCa segment predstavlja novi korak u razvoju brenda Lemonish, koji je dio portfelja Atlantic Grupe, te dodatno širi njegovu prisutnost u trenucima druženja i gastronomskih iskustava. U ugostiteljskom okruženju Lemonish se ističe uravnoteženim citrusnim profilom koji nadopunjuje. Laganog je karaktera i pitak, zbog čega se prirodno uklapa u opuštena druženja na terasama, u kafićima i restoranima.

Osim kao samostalno piće, dobro se uklapa i u barsku ponudu jer može poslužiti kao jednostavna baza za kreativne mikseve i koktele. Sa stišanim kalorijama i bez preizražene slatkoće, idealan je za pripremu laganih i pitkih koktela. Njegov prepoznatljiv okus soka limuna i glasni mjehurići dodatno naglašavaju karakter ostalih sastojaka.

„Ulazak u HoReCa kanal bio je logičan korak u razvoju brenda Lemonish. Od samog početka stvarali smo piće koje se prirodno uklapa u trenutke druženja i uživanja – bilo uz kavu, ručak ili večernji izlazak. Upravo zato željeli smo da Lemonish, sa svojim prepoznatljivim okusom soka limuna, stišanim kalorijama i glasnim mjehurićima, bude dostupan i u okruženju u kojem se takvi trenuci najčešće događaju“, istaknula je Naima Abadžić, Voditeljica izgradnje robne marke u Atlantic Grupi.

„Vjerujemo da će Lemonish u HoReCa kanalu pronaći svoje mjesto kao lagano, osvježavajuće piće koje se pije s lakoćom, ali i kao zanimljiva baza za koktele – bez kompliciranja, ali s puno karaktera“, dodala je.

Lemonish je na tržištu dostupan u dva okusa – limun te limun i bazga, čime nudi izbor između klasične citrusne svježine i nježne cvjetne note. Riječ je o modernom dodatku ponudi pića u ugostiteljskim objektima koji žele gostima ponuditi nešto drugačije od klasičnih gaziranih napitaka.

