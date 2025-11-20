Znate li razliku između džema, pekmeza i marmelade? Evo što je posebnost svake slastice

Ako ste ikada krenuli kupiti voćni namaz kako biste se zasladili pa zbunjeno zastali ispred polica s džemom, pekmezom i marmeladom, niste jedini. Iako ih mnogi koriste kao sinonime, razlike između tih vrsta namaza itekako postoje, i u sastavu i u teksturi, pa i u tome što zakon dopušta nazvati kojim imenom. Ukratko: svi su slatki, ali nisu samo 'isti namaz u drugoj teglici'.

Džem je najpopularniji stanovnik smočnice. Radi se od usitnjenog voća, a ponekad i cijelih komadića, zatim šećera i često dodatka želirajućih sredstava, poput pektina. Tekstura mu je maziva, ali s vidljivim komadićima voća. Savršen je za palačinke, šnitu kruha ili kolače.

Brzi recept za džem od jagoda: Pripremite 1 kilogram očišćenih jagoda, 500 do 700 grama šećera, sok 1 limuna. Jagode narežite, pomiješajte sa šećerom i limunom, ostavite jedan do dva sata da puste sok. Kuhajte 20 do 30 minuta uz miješanje, po želji dodajte malo kupljenog pektina. Vruće ulijte u sterilizirane staklenke, zatvorite i okrenute naopako na par minuta.

Pekmez je 'stara škola'. Gust je, tamniji i intenzivniji, tradicionalno bez dodataka, često kuhan satima. Radi se od voća i šećera, a ponekad čak i bez šećera, ako je voće dovoljno slatko. Ukuhava se do te mjere da na kraju žlica u njemu stoji uspravno. Za pripremu se najčešće koristi šljiva, ali i marelica, jabuka ili kruška.

Klasični pekmez od šljiva: Pripremite 5 kilograma zrelih šljiva bez koštica. Stavite ih u široku posudu i kuhajte na laganoj vatri 3 do 4 sata uz povremeno miješanje dok se ne zgusne i potamni. Pred kraj, po ukusu, dodajte 300 do 500 grama šećera i malo cimeta. Vruć pekmez ulijte u ugrijane staklenke, zatvorite i kratko pasterizirajte.

Marmelada je kod nas često 'ime za sve', ali službeno označava proizvod od citrusnih sorti voća, kao što su naranča, limun i grejp. Voće u marmeladi je više usitnjeno, tekstura glađa nego kod džema, često s koricom koja daje blag gorkast štih. Idealna je uz tost, maslac ili sir.

Marmelada od naranče: Uzmite 1 kilogram bio naranči, 1 limun i 800 grama šećera. Polovicu naranči ogulite, polovicu ostavite s tanko oguljenom korom. Sve narežite na sitno, prelijte vodom i ostavite preko noći. Sutradan kuhajte dok kora ne omekša, dodajte šećer i limunov sok te kuhajte još 30 do 40 minuta dok se ne zgusne. Vruće stavljajte u staklenke.