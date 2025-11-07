Snježana iz Garešnice 'mama' je jednog od najpopularnijeg kolača na ovim prostorima – Ledenog vjetra

Teško da ćete u Hrvatskoj, ali i puno šire, pronaći osobu koja nije čula za Ledeni vjetar. Ovaj popularni kolač mnogima je omiljena slastica, a ako ste je ikad rezali savršeno hladnu i šarenu, ne neki način postali ste dio priče Snježane Farkaš iz Garešnice. Jer upravo je ona davne 1996. godine u svojoj kuhinji u Daruvaru, u kojem je tada živjela s obitelji, osmislila recept za Ledeni vjetar.

'Bila sam tada mlada mama i uvijek sam izmišljala neke nove kombinacije za kćerku i sina. Tako sam jednoga dana napravila novi kolač. Recept za beze kore je postojao otprije, no mene je mučilo što sa žumanjcima koji ostanu nakon njihove izrade. Tako sam 'smućkala' žutu kremu, u nju dodala vrhnje i sve to iskombinirala s voćem koje sam u tom trenutku imala u kući', otkriva Snježana za Večernji. Bile su to banane, jagode i kivi, a kasnije je Snježana znala u Ledeni vjetar staviti i breskve iz kompota. 'Važno je da voće bude dovoljno čvrsto da drži slojeve, ali i dovoljno mekano da se može rezati nožem', tumači Snježana.

Kako se Snježana i suprug cijeli život bave poljoprivredom, u njihovoj je kući Gospodarski list bio obavezno štivo. Kada su iz toga lista čitateljice pozvali da pošalju recepte za knjižicu 'Moji najbolji kolači', Snježana je zapisala svoj Ledeni vjetar i poslala ga, ni ne sluteći da upravo potpisuje recept koji će ući u domaću slastičarsku povijest. 'Do tog trenutka kolač nije imao ime. Ni sama ne znam zašto sam ga nazvala Ledeni vjetar, valjda zato što je najfiniji dok je hladan' kaže. Njezin su recept objavili u spomenutoj knjižnici, a sve ostalo je povijest.

O tome koliko je njezin kolač postao popularan, ozbiljno je postala svjesna tek godinama kasnije. Na nagovor kćeri otvorila je Facebook profil uoči 30. godišnjice mature i ondje ju je dočekalo iznenađenje: Ledeni vjetar živio je svoj život. Fotografije, verzije s raznim voćem, rasprave oko kora i kreme bile su posvuda na internetu. 'Nikada ga nisam pokušala zaštititi, niti sam od toga imala materijalne koristi. Dovoljno mi je što ga ljudi vole', kaže skromno.

Danas ga, priznaje, rijetko peče. 'Suprug i ja smo već u godinama, moramo paziti na liniju. Posljednji put sam ga radila prije dvije-tri godine za Uskrs', kaže. No, na horizontu je nova, potpuno osobna narudžba: njezin sin se djevojci pohvalio da mu je mama izmislila Ledeni vjetar pa je mama obećala kako će ga ispeći kad buduća snaha idući put dođe u posjet.

Najposebniji je, ipak, svaki put kad ga reže za svoju unučicu Evu kojoj baka Snježana ne peče samo kolače nego i piše pjesme i izrađuje slikovnice. Ova svestrana Garešničanka izdala je prije dvije godine zbirku pjesama 'Ptica', pleše u folkloru, planinari, crta i na obroncima prekrasne Moslavačke gore proizvodi najfiniji med. Oni koji je znaju kažu kako pozlati sve čega se uhvati, a jedna od glavnih misija joj je učiniti ljude oko sebe sretnima. A s Ledenim vjetrom joj to savršeno uspijeva: jedan komad dovoljan je da prizove slike iz djetinjstva i obiteljskih druženja te onu starinsku, jednostavnu radost. Zato, kad sljedeći put budete uživali u tom hladnom, šarenom sloju kora, kreme i voća, sjetite se da iza njega stoji vrijedna žena iz Garešnice koja je iz jednog praktičnog pitanja stvorila kolač za pamćenje.

ORIGINALNI RECEPT ZA LEDENI VJETAR

Bijela kora: 9 bjelanjaka, 30 dag šećera, 1 jušna žlica jabučnog octa. Priprema: Istuci čvrst snijeg od bjelanjaka, dodaj šećer i jušnu žlicu jabučnog octa. Dobro istuci. Peci u velikom dobro namaštenom limu prekrivenom aluminijskom folijom, također namaštenom i pobrašnjenom. Peci 1 sat na 150°C dok kora ne poprimi nježno žućkastu boju. Ohlađenu koru lagano odvoji od aluminijske folije i prereži u tri jednaka dijela, a zatim kolač premaži kremom.

Krema: 9 žumanjaka, 4 žlice šećera, 4 žlice oštrog brašna, 2,5 dl mlijeka, 3 vanilin šećera, 1 margarin, 2 slatka vrhnja, banane, jagode, kivi, limunov sok. Priprema: Žumanjke tuci sa šećerom, dodaj brašno, mlijeko i vanilin šećer. Lagano kuhaj da se zgusne. U ohlađenu kremu dodaj margarin. Pjenasto izradi. Posebno istuci slatko vrhnje. Na dno stavi jednu koru (trećinu ispečene) i premaži žutom kremom, potom složi red banana narezanih na kolutiće i sve prekrij trećinom čvrstog šlaga. Stavi sljedeću koru i postupak ponovi do posljednjeg sloja šlaga, s tim da su drugo voće na ploškice narezane jagode, a treće kivi. Po želji slaži bilo koje drugo meko voće. Cijeli kolač premaži čvrsto tučenim slatkim vrhnjem i posluži dobro rashlađen i ukrašen po želji. Napomena: sloj banana nakapaj limunovim sokom da ne bi potamnio.