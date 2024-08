Znate li da se na muškim i ženskim košuljama gumbi nalaze na različitim stranama? Evo zašto je to tako!

Toliko je uobičajeno da većina ljudi to prihvaća bez razmišljanja, no neki znatiželjni umovi ne mogu se ne zapitati zašto su gumbi na muškim i ženskim košuljama postavljeni na suprotnim stranama. Jedan korisnik društvenih mreža bio je toliko zaintrigiran da je postavio ovo pitanje na Redditovoj temi No Stupid Questions, piše Mirror.

Prema Encyclopaediji Britannici, rupice za gumbe izumljene su u 13. stoljeću, a do 14. stoljeća gumbi su postali statusni simbol. Kako se navodi, nošenje zlatnih, srebrnih i dugmadi od slonovače bilo je znak bogatstva i društvenog položaja. Međutim, budući da su bogate žene često imale sluškinje koje su im pomagale pri odijevanju, proizvođači odjeće počeli su postavljati gumbe na lijevu stranu kako bi olakšali rad desnorukim pomoćnicima.

VEZANI ČLANCI:

Natalie Hicks, dizajnerica iz tvrtke Our Vision, objasnila je: ‘Plemenite žene nosile su teške tkanine, a haljine su ponekad imale i do šest slojeva, što je zahtijevalo pomoć slugu ili pomoćnika pri oblačenju i svlačenju’. Zbog toga su gumbi postavljeni na suprotnu stranu od onih na muškoj odjeći, kako bi služavka koja stoji ispred svoje gospodarice lakše i brže mogla zakopčati odjeću.

Jedan korisnik Reddita, međutim, tvrdi da ovo nije jedini razlog, jer su i muškarci ponekad imali pomoćnike koji su im pomagali pri oblačenju za određene prilike. On je rekao: ‘Muškarci su nekada imali štitonoše koji su im pomagali s oklopom, koji je često imao gumbe, zasune i čvorove koje nisu mogli sami zakopčati. Stoga je moguće da su i muškarci u nekom razdoblju trebali pomoć pri odijevanju’.

VEZANI ČLANCI:

Drugi korisnik je dodao kako su im na satu povijesti mode rekli da su žene odijevale i sebe i svoje muževe, pa su gumbi bili postavljeni na suprotnim stranama kako bi se olakšalo zakopčavanje. Netko je, ipak, zaključio da je ovo možda jednostavan način za razlikovanje odjeće.

Istraživanje otkrilo poslove s najgorim šefovima: Je li vaš na popisu?