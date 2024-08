Urbani istraživač opisao najstrašnije mjesto koje je otkrio: 'Mislio sam da me netko gleda'

Mitch Johnson i Jake Parr, najbolji su prijatelji, a ujedno i urbani istraživači koji istražuju različite objekte, najčešće napuštene ruševine. Jedan bungalov u Škotskoj izazvao im je posebnu paranoju kao rijetko koja jeziva scena prije toga, stoga su odlučili podijeliti što su ondje zatekli. "Iskreno, to je vjerojatno jedno od najneugodnijih mjesta na kojem sam ikada bio", rekao je Johnson, piše New York Post.

Muškarci su putovali šest i pol sati od Manchestera do Selkirka u Škotskoj, a željeli su istražiti napuštenu kuću za koju su čuli preko poznanika. Napuštena kuća imala je mračnu povijest o ženi koja je gomilala igračke nakon što joj je suprug preminuo, sve do svoje smrti. Četiri dana su tragali za kućom, a zatim su odlučili ući unutra da bi se sami uvjerili u istinitost priče. Uspjeli su ući u bungalov kroz rupu na velikoj ploči koja je nedostajala na stražnjim vratima.

"Bio sam sam u azilima i na mnogim mjestima diljem svijeta, no ovo je bilo najstrašnije mjesto na kojem sam ikada bio i bilo je neko čudno ozračje koje mi uopće nije odgovaralo", priznao je Johnson. Napuštena kuća bila je ispunjena uspomenama u obliku igračaka prekrivenih paučinom, koje su zauzimale velik dio jedne spavaće sobe. Johnson je rekao da je zrak unutra bio vlažan.

"Bilo je tu pravih kolekcionarskih predmeta, poput nekih stvarno rijetkih lutaka. Bilo je otprilike 200 ili 300 Cabbage Patch lutaka. Neke od njih vrijede tisuću dolara," objasnio je. Smatra da su mnogi plišani medvjedić bili prilično uznemirujući. "Osjećao sam se kao da me netko promatra. Jedva sam čekao da izađem van, stvarno nisam. Proveo sam šest i pol sati vozeći, a zatim možda sat vremena pješačeći do tog mjesta i jednostavno nisam mogao dočekati da izađem", priznao je.

Mitch Johnson posjeduje profile na društvenim mrežama na kojima prenosi sadržaje iz svojih urbanih istraživanja diljem svijeta. No, ovoga puta nije mogao snimit fotografije mjesta, već je to napravio njegov partner Jake Parr. "Čak sam žrtvovao neke fotografije jer jednostavno nisam htio biti unutra. To je bilo najbizarnije mjesto na kojem sam ikada bio, a obišao sam cijeli svijet radeći ovo", izjavio je.