Živciraju vas neke partnerove navike? Seksologinja kaže da se neke stvari nikada ne mijenjaju...

Terapeuti i stručnjaci za ljubavne i obiteljske veze i odnose uglavnom za uspješnu vezu ili brak nude nešto različite 'recepte', no većina ih se slaže da nema sreće u dvoje bez prihvaćanje partnera onakvog kakav je, uz puno iskrene komunikacije i održavanje bliskosti.

S tim se slaže i britanska seksologinja Tracey Cox koja za Daily Mail kaže da ćemo se, ako partnera uporno pokušavamo promijeniti, vjerojatno razočarati; a upravo je razočaranje zbog neuspjeha čest krivac raspada veza i brakova...

Da to ni ne pokušavamo, Cox iz svog iskustva u bračnom savjetovanju navodi nekoliko stvari koje se prema njoj ne mogu na drugome mijenjati - pa ih treba ili prihvatiti ili se razići. Evo koje su:

1. Problemi s ovisnošću

Statistika pokazuje da je broj izliječenih ovisnika (o alkoholu, drogama ili klađenju) na žalost vrlo nizak; manje od deset posto ljudi uspije se dugoročno riješiti svoje ovisnosti.

Zato Cox misli da su svi koji vjeruju da će se partner zbog njih riješiti svoje ovisnosti, najčešće u zabludi. Oni mogu biti potpora, no konačan rezultat u potpunosti ovisi o samom ovisniku.

2. Ključne karakterne crte

Neke su karakterne crte urođene i u životima ostaju konstanta, budući da se većina osobina ličnosti bespovratno formira do 18 godine života.

To ne znači naravno da se ne mogu dogoditi neke promjene, ali one prema Cox nikada nisu drastične i prvenstveno ovise o iskustvima pojedinca. To je pokazala i nedavna studija Sveučilišta Harvard koja kaže da je do 30. godine naša osobnost 'isklesana'.

3. Odnos partnera s obitelji

Gotovo je nemoguće promijeniti način na koji se netko odnosi prema svojim roditeljima ili braći i sestrama, no taktičan i pronicljiv partner može učiniti čuda kako bi izgladio narušene obiteljske odnose.

Foto: shutterstock

- Možete pomoći srediti njihove odnose, no nemojte ih narušavati - kaže Cox.

Srećom, veliko globalno istraživanje iz 2012. kaže da se većini ljudi - između 75 i 85 posto - sviđa partnerova obitelj

4. Hobiji u kojima uživa

Bilo da je riječ o vožnji motora, vježbanju, čitanju knjiga ili igranju igrica - nitko se neće lako odreći onog u čemu uživa i što mu pruža zadovoljstvo.

Ako na tome ipak inzistirate, ostat će frustracija i tuga koje nagrizaju svaki odnos; pa je najbolje pronaći partnera s kojim dijelite hobije ili vam barem ne smetaju.

5. Religija

Partner je ateist, a vi ste religiozni ili obrnuto? Sustav vjerovanja formiralo se još u ranom djetinjstvu i temelj je karaktera, pa je licemjerno zahtijevati da se to mijenja; i pokazuje da vam se partner zapravo ne sviđa onakav kakav on jest.

6. Stav prema nevjeri

Ako partner/partnerica imaju prošlost varanja, velike su šanse da će to nastaviti raditi jer je takvo ponašanje odraz stava koji ima prema nevjeri.

Foto: Getty Images

Jedino što se može promijeniti je razlog za prevaru - ako se taj razlog neće ponavljati i u vašem odnosu, onda on ne mora nužno utjecati na odnos.

7. Način komunikacije

Svatko ima svoj osebujni način komunikacije ikoji podsvjesno proizlazi iz naše ličnosti. Već je u prvim ljubavnim svađama zato lako uočiti jesu li vam stilovi komunikacije srodni, odnosno možete li s lakoćom komunicirati o problemima, što je ključno za njihovo rješavanje.

Ako ijedan partner ovog drugog kažnjava šutnjom ili pokušava dominirati vikanjem, to će i nastaviti raditi što god da mu kažete.

8. Libido

Svi se parovi na početku veze pod utjecajem hormona nešto češće seksaju, no s vremenom uđu rutinu, a tek ona otkriva stvarni libido pojedinca - dok netko možda još seks želi svakodnevno, drugi ga eventualno poželi jednom u tjedan-dva.

Foto: Shuttershock

Ako su razlike između libida partnera jako velike, male su šanse da će postići dogovor koji odgovara jednom i drugom, a velike da će veza 'zaštekati' na seksualnom planu.

