Nije spavaća soba: Ovo je najpopularnije mjesto u kući za vođenje ljubavi!

Kada je riječ o najpopularnijem mjestu za seks u kući, većini najprije napamet pada spavaća soba. Ipak, kako je pokazalo istraživanje, to nije točno. Prema riječima seksualnih terapeuta, ključ održavanja vašeg seksualnog života je u novitetu. Naime, bilo da to znači iskušavanje novih poza u krevetu, različitih tehnika predigre ili neistraženih lokacija, nešto novo će zajamčeno ostaviti vas i vašeg partnera da žudite jedno za drugim. A, prema novom istraživanju, mnogi milenijalci već su oduševljeni cijelim novim trikom, piše Women's Health.
Istraživanje koje je proveo Skyn Condoms pokazalo je da 78 posto ljudi od 18 do 34 godine začinjavaju stvari vođenjem ljubavi u dnevnom boravku. Ostala mjesta za seks uključivala su tuš (74 posto je reklo da se vole očistiti dok vode ljubav) zatim auto, praonica rublja, vanjski prostor i plaža. Pretpostavka je da je plaža posljednja jer pijesak na pogrešnim mjestima nije tako zabavan – a također je i prilično prljav.
No, ne mora to biti isključivo dnevni boravak što se tiče kuće. Stručnjakinja za menopauzu i libido, doktorica Shahzadi Harper, tvrdi da je kuhinja najbolje mjesto u kući za vođenje ljubavi. Iako bi možda, na prvu loptu, svi odustali od ovog prijedloga, jer se po pitanju higijene ne čini kao idealan izbor, doktorica Harper tvrdi da seks u kuhinji ima jednu veliku prednost za razliku od onog na krevetu – mnogo je bolji za sagorijevanje kalorija! 'Kuhinja je najbolja prostorija za seks, a kuhinjski stol ili radna površina uvijek su zgodna podloga', kaže ona.