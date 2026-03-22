Nije spavaća soba: Ovo je najpopularnije mjesto u kući za vođenje ljubavi!

Kada je riječ o najpopularnijem mjestu za seks u kući, većini najprije napamet pada spavaća soba. Ipak, kako je pokazalo istraživanje, to nije točno. Prema riječima seksualnih terapeuta, ključ održavanja vašeg seksualnog života je u novitetu. Naime, bilo da to znači iskušavanje novih poza u krevetu, različitih tehnika predigre ili neistraženih lokacija, nešto novo će zajamčeno ostaviti vas i vašeg partnera da žudite jedno za drugim. A, prema novom istraživanju, mnogi milenijalci već su oduševljeni cijelim novim trikom, piše Women's Health.

Istraživanje koje je proveo Skyn ​​Condoms pokazalo je da 78 posto ljudi od 18 do 34 godine začinjavaju stvari vođenjem ljubavi u dnevnom boravku. Ostala mjesta za seks uključivala su tuš (74 posto je reklo da se vole očistiti dok vode ljubav) zatim auto, praonica rublja, vanjski prostor i plaža. Pretpostavka je da je plaža posljednja jer pijesak na pogrešnim mjestima nije tako zabavan – a također je i prilično prljav.

No, ne mora to biti isključivo dnevni boravak što se tiče kuće. Stručnjakinja za menopauzu i libido, doktorica Shahzadi Harper, tvrdi da je kuhinja najbolje mjesto u kući za vođenje ljubavi. Iako bi možda, na prvu loptu, svi odustali od ovog prijedloga, jer se po pitanju higijene ne čini kao idealan izbor, doktorica Harper tvrdi da seks u kuhinji ima jednu veliku prednost za razliku od onog na krevetu – mnogo je bolji za sagorijevanje kalorija! 'Kuhinja je najbolja prostorija za seks, a kuhinjski stol ili radna površina uvijek su zgodna podloga', kaže ona.