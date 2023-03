Žena priznala: "Imam 42 godine i zaljubila sam se u prijatelja svog sina"

Tanya i Josue započeli su svoju vezu prije tri godine, kada je ona imala 39, a on 21 godinu. Par se upoznao 2018. godine kada je Tanya svoje sinove, koji su tada imali 12 i 14 godina, odvela do Josueine kuće kako bi igrali video igrice, prenosi The Sun. Ovaj se neobičan par prošlog ljeta i vjenčao unatoč tome što su im ljudi prijetili da će pozvati socijalnu službu zbog njihove veze. Njih takve kritike uopće ne diraju jer oni redovito na društvenim mrežama objavljuju videozapise na kojima se ljube, maze i grle.

Tanyu optužuju da je namamila mladog Josuea te da je on bio premlad kada je ulazio s njom u vezu i nije znao što radi. Ali, ova im je 42-godišnjakinja uzvratila: „Nisam ja nikoga namamila u ovu vezu. Josue je odrasla osoba i bio je odrasla osoba kad smo se prvi puta upoznali. On može sam za sebe odlučivati“. Bilo je i onih koji optužuju Josueu da samo iskorištava Tanyu kako bi imao „krov nad glavom“ i kako mu je ona „sugar mama“, dok njeni sinovi vjerojatno umiru od srama zbog majčine neobične veze. Tanya je ovim ljudima poručila: „Njihovo mišljenje ne utječe na nas. Bit ćemo zajedno htjeli oni to ili ne“.

Iako goruće brani svoju vezu s mladim muškarcem, Tanya priznaje da su se njezini sinovi na početku osjećali čudno zbog njene nove veze i nisu je prihvaćali, ali tvrdi da su s vremenom prihvatili Josuea kao njenog dečka. Dodaje i kako je Josue njenim sinovima poput još jednog brata i da se odlično slažu.

Josue sanja o tome da jednog dana postane uspješan glazbenik kako bi svojoj novoj obitelji mogao omogućiti stabilan i bogat život. Rekao je: „Sviđa mi se biti očuh. Imam stvarno dobru povezanost s dečkima. U početku je bilo neugodno, ali sada je skroz normalno. Oni će zauvijek biti moje bebe“. Par živi zajedno u Ohiju u SAD-u s Tanyino četvero djece, a Josue radi u tvornici kako bi prehranjivao svoju obitelj.

Tanya je navikla da ljudi misle da je Josue njezin sin, ali je na Tik Toku rekla da su samo ljubomorni na to koliko je zaljubljena. Štoviše, ova je majka također navikla da mlađe djevojke pokazuju interes za njenog muškarca - toliko da ona to koristi u svoju korist. Tanya redovito šalje Josuea u Starbucks da flertuje s konobaricama kako bi dobio besplatnu kavu.

