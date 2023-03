Lijena pita: Spasonosno rješenje za kolač na brzinu koji svi obožavaju

Odakle ovom ukusnom kolaču naziv lijena pita nije točno poznato, kažu neki da ga je dobila zahvaljujući domaćici koja je bila previše lijena da bi napravila tanke kore za pitu ili pak zbog malog broja kora koje se trebaju napraviti za ovaj kolač.

Foto: Shutterstock

Lijena pita

Biskvit:

2 jaja

1 šalica ulja

1 šalica šećera

1 šalica mlijeka

2 šalice brašna

1 prašak za pecivo

Nadjev:

250 g sira

4 žlice šećera

1/2 žličice soli

1 vanilin šećer

2 jaja

malo limunove korice

1 žlica brašna

Priprema:

Izmiksajte dva cijela jaja sa šećerom u pjenastu smjesu. Polako umiješajte i sve ostale sastojke za biskvit. Pola smjese stavite u lim srednje veličine i pecite do pola u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva. Dok se biskvit peče izmiksajte sir sa svim sastojcima. Stavite nadjev od sira na biskvit koji je do pola pečen i prelijte ga drugom polovicom smjese od biskvita. Stavite natrag u pećnicu i pecite još otprilike 20 minuta do pola sata. Pričekajte da se kolač malo ohladi pa ga po želji posipajte šećerom u prahu.