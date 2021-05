Žena prestala koristiti britvicu za brijanje, ono što je našla kao zamjenu začudilo mnoge

Ako redovito uklanjate dlake s tijela, znate da ima nekoliko načina da to učinite, uključujući brijanje i depilaciju. No, jedna žena otkrila je kako ona to radi, pa metodom šokirala mnoge, prenosi Mirror.

Jules, koja se na TikToku nalazi pod korisničkim imenom @jules49of, objasnila je da je vidjela mnoge videe u kojima su mnogi tvrdili kako je brusni papir odličan za uklanjanje dlaka, ali i da ostavlja iznimno glatku kožu. Odlučila ga je isprobati i odmah se zauvijek odrekla britvice.

- Gledala sam jednu djevojku na TikToku koja je pričala o brijanju nogu brusnim papirom. Koristila je onaj od 600 zrna. Odlučila sam i ja isprobati i nevjerojatno, koža je toliko mekana, odlično je! Stvarno djeluje - ispričala je Jules u svom videu.

Video je u međuvremenu postao viralan te je pregledan preko milijun puta i prikupio je više od 213 tisuća lajkova.

- Otkad sam se počela baviti stolarijom, i kao osobi sa super osjetljivom kožom, brusni papir postao je pravi blagoslov. Piling i uklanjanje dlaka? Da, molim - komentirala je jedna djevojka, dok se druga nije baš složila: - Znate li koliko sitnih rana radite na koži? Velika šansa za zarazu. -