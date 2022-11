Žena otkrila: 'Razvela sam se nakon 20 godina braka i procvjetala, Tinder mi sada gori!'

Emma Sheppard (42) iz Blackpoola u Engleskoj razvela se od svoga supruga nakon 20 godina braka. Priznala je da se u braku osjećala bezvrijedno te da ju je užurbani život supruge činio nesretnom.

No, nakon razvoda uslijedila je nevjerojatna transformacija, a zasluge Emma pripisuje razvodu i pridruživanju Tinderu, kako piše Times of Bristol.

Majka dvoje djece krenula je u teretanu, odrekla se junk fooda i počela jesti zdrave obroke. Također je počela više paziti na izgled i izlaziti, a sve je na kraju završilo tako da je otvorila profil na aplikaciji za spojeve, Tinderu.

Foto: Facebook

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

"Jako sam sretna što sam si preokrenula život. Osjećam se odlično i mislim da iz tog osjećaja proizlazi sva ljepota. Osjećam se kao da sam u oblacima. Prije sam samo naporno radila i brinula se o svima drugima. No, nakon razvoda, shvatila sam da je došao red na mene. Izgledala sam staro, prazno i iscrpljeno, ali sada živim svoj najbolji život. Sretna sam i izgledam potpuno drugačije", ispričala je Emma.

Za bivšeg supruga udala se 2000. kad su joj bile 22 godine, a od njega se službeno razvela u listopadu 2021. godine.

"‘Udala sam se za cijeli život. Moj život su činili on, naše kćeri i posao. Osjećala sam se kao da sam si sredila život", rekla je.

No, veza je počela pucati prije nekoliko godina, a njezin se suprug na kraju odselio u siječnju 2021.

"Osjećala sam se jako loše nakon što je otišao, to me stvarno slomilo. Osjećala sam se bezvrijedno, imala sam napadaje panike. Nisam imala povjerenja u sebe i izolirala sam se od svih. Samo sam postojala, radila sam da platim račune i tako proživljavala dan za danom", ispričala je.

"Jednog sam se dana probudila i pomislila kako dolazim iz obitelji snažnih žena, ja sam također slobodna žena i mogu napraviti nešto od svog života. Shvatila sam da mogu biti puno više. Osjećala sam se kao da me neka sila povukla i da me netko pazi", dodala je.

A mum credits her incredible transformation to getting divorced - and joining Tinder. Emma Sheppard, 42, split from her husband of 18 years in 2020. She says her busy life as a wife had left her unhappy - both within herself and with her look.#bristolhttps://t.co/vS65oOMJpd pic.twitter.com/yLxIPrsggX