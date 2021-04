Žena otkrila kako najbolje uštedjeti kod kupovanja namirnica: Pazite na ove stvari

Jordan Page, 27-godišnjakinja iz Utaha pojavila se u jednoj od epizoda emisije Extreme Cheapskates koja se emitira na TLC televiziji, a onda je iskoristila tu popularnost kako bi kreirala sadržaj na društvenim mrežama. Najviše je aktivna na YouTubeu gdje je u jednom od posljednjih videozapisa otkrila kako najbolje uštedjeti pri kupovini namirnica.



Prvo savjetuje da sve namirnice koje koristite jako često kupujete u velikim količinama, jednom tjedno. U tu kategoriju spadaju meso, sir i suhi proizvodi poput krekera i konzerviranog povrća. Sve što ćete koristiti u idućih nekoliko dana izvadite u hladnjak, a ono što nećete jednostavno zamrznite. "Uštedjet ćete puno novaca kroz mjesec, dva, tri", kaže.

Pogledajte video:

Ova majka šestero djece preporučuje kuhanje nekih jela u velikim količinama i zamrzavanje. Osim što tako štedite novac, štedite i vrijeme jer onim danima kada ste u žurbi možete jednostavno izvaditi vrećicu nekog variva, juhe, gulaša ili umaka i podgrijati ga.



Ne kupujte već narezane namirnice poput povrća. Iako je to jednostavnije i štedi vrijeme, takva pakiranja su obično znatno skuplja od svježeg povrća u komadu. Radije investirajte u uređaje za brzo rezanje, kaže Jordan i dodaje da možete na početku tjedna sami narezati sve što vam treba za kuhanje tog tjedna, a to dovodi do još jednog savjeta - uvijek isplanirajte jelovnik za cijeli tjedan. Tako ćete kupiti samo namirnice koje su vam potrebne i nećete puno razmišljati tijekom kupovine u trgovini, prenosi The Sun.

Želite unositi više vlakna u organizam? Pojačajte ove namirnice: