Žena je pokazala odličan trik: 'Ako nemate kovanice, evo kako možete uzeti kolica za kupnju'

Britanka je na svojem profilu na Twitteru otkrila jednostavan trik kako se kolica u trgovinama mogu uzeti i bez kovanica ili posebnih plastičnih žetona. Potrebno je samo imati ključ i staviti njegovu okruglu stranu u otvor u koji inače idu kovanice.

Life hack if you ain’t got a quid for a trolley pic.twitter.com/XrimN8IHvI