Žena ispričala: 'Volim svog supruga, ali stalno koketiram s drugima i ne znam kako prestati'

Suprug i ja smo oboje u srednjim 40-ima, u braku smo 12 godina i imamo jednu kćer. Dok je on uvijek išao na posao, ja oduvijek radim od kuće zbog čega sam jako dobro upoznala kvart u kojem živim i susjede, napisala je žena anonimno u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici Coleen. Tako se, kaže, u proteklih nekoliko godina zbližila i s nekoliko muškaraca s kojima je onda uglavnom dalje komunicirala preko društvenih mreža i SMS poruka.

Prvi je to bio trener iz obližnje teretane, zatim jedan tata iz kćerkine škole, pa puno mlađi konobar iz lokalnog restorana, a bilo ih je još... - kaže, a iako s nikim od njih veza nije postala seksualna, svakako je prešla granice prijateljstva. "Uvijek 'na vrijeme' zaustavim stvari prije nego što dođe do seksa ali onda odmah tražim nekog drugog. Volim svog supruga, no vidim da mi je koketiranje postalo normalno i voljela bih znati kako da prestanem", dodaje.

"Zvuči kao da imate jaku potrebu osjećati se željeno i dobivati pažnju od muškaraca za koje znate da vas žele. Sve to od nekud proizlazi, a možda su korijeni takvog ponašanja negdje u vašoj prošlosti ili pak žudite za nečim što doma ne dobivate", napisala joj je terapeutkinja. Dodala je i da bi prvo trebala razmisliti o uzroku koji pokreće njeno koketno ponašanje, a ako je razlog zanemarenost u braku, to treba riješiti sa suprugom.

"Ako pak sve proizlazi iz nekog događaja iz djetinjstva ili tinejdžerskih godina; ako ste se npr. tada morali boriti za pozornost ili ste se osjećali zanemareno; onda vam savjetujem da potražite pomoć psihologa i poradite na tome", zaključila je, jer premda nije fizički prevarila muža, takvo ponašanje definitivno šteti njihovom braku.

