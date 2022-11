Žena (47) otkrila: 'Osudili su me kad mi je bivši dečko iz Egipta ukrao 13 tisuća kuna pa ne žele prihvatiti novog'

Žena koja je pronašla ljubav s mlađim muškarcem iz Egipta kaže da se par seksa svake večeri dok su zajedno. Zapravo, Joanna Girling (47) kaže da se ona i Hysm Fygo (39) sada planiraju vjenčati u Kairu u siječnju 2023.

Par se upozna nakon što je Joannu nogirao drugi mlađi dečko koji je također bio iz Egipta. No unatoč tome što je prvi put ostala slomljena srca, bivša radnica Tesca kaže da je ljubav nje i Hysma prava i da je njihov seksualni život zdrav i aktivan.

Tvrdi da se par, koji od prošle godine pokušava dobiti dijete, svakodnevno seks dok su zajedno, a ona jedva čeka njihovu bračnu noć.

"Svaki dan se seksamo kad smo ponovno zajedno, a još uvijek pokušavamo dobiti dijete. Uzbuđena sam što ću stvarno biti njegova žena. Kad je predložio da živimo zajedno, bilo je nevjerojatno. Iskra je još uvijek tu, svaki dan kada smo zajedno super je, samo je teško biti odvojeni jedno od drugog”, ispričala je za The Sun.

Joanna je ostavila svog supruga Britanca nakon što je upoznala svog prvog dečka Hassana Kahlieda na odmoru u Egiptu 2018. Kaže da bi se iskradala iz sobe kako bi imala seks s mladim konobarom dok bi njezin suprug spavao, raskinula je brak kad su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo u srpnju.

No, Hassan, koji je tada bio u svojim 20-ima, kasnije je ostavio Joannu, navodno joj rekavši da je "debela i ružna".

“Hassan mi je poslao poruku u kojoj je govorio da me voli i da mu nedostajem pa sam otišla u Egipat da se nađem s njim, ali nakon mjesec dana mi je nestao novac. Rekao mi je da se vratim u Englesku i nastavim raditi, ali kad sam se vratila, rekao je da sam debela i ružna i da mu više ne šaljem poruke”, otkrila je.

Joanna je zatim upoznala svog sadašnjeg zaručnika u svibnju 2019. kada se vratila u Egipat kako bi započela novi život. Hysma je slučajno upoznala u lipnju kada je s prijateljicom posjetila njegovu trgovinu dok je radila kao odgajateljica u Hurghadi. Nakon što se njezina prijateljica vratila kući, Joanna i Hysm dijelili su vožnju taksijem do njezina stana, gdje su uživali u noći strasti.

“Vratila sam se u Egipat i otišla u Hurghadu kako bih počela živjeti i raditi, nisam bila tamo tražeći ljubav. Prijateljica me došla posjetit na odmoru i otišli smo u šetnju i sjeli na piće u Hysmovoj trgovini bilja i začina. Moja prijateljica je rekla da se želi vratiti, pa sam rekla da ću se vratiti u trgovinu i pronaći taksi. Hysm se vratio sa mnom taksijem u moj stan i ostao cijelu noć, a od tada se nalazimo stalno”, rekla je.

Joanna priznaje da se nakon slomljenog srca s Hassanom borila da vjeruje Hysmu na početku njihove veze.

“Stalno sam ga tjerala od sebe jer sam izgubila povjerenje u muškarce zbog onoga što se dogodilo u prošlosti, to mi je još uvijek bilo u glavi”, kaže Joanna. “Stalno se vraćao govoreći da mu trebam vjerovati da želi biti sa mnom. Na kraju sam odustala od toga da ga odgurnem jer sam znala da tu ima nečega, ali sam se i dalje bojala.”

Sada su zajedno već tri godine i par planira svoje vjenčanje, iako je malo vjerojatno da Joanna može očekivati ​​da će nazočiti bilo koji član njezine obitelji.

“Moja obitelj još uvijek nije imala nikakav kontakt sa mnom otkako sam se vratila u Ujedinjeno Kraljevstvo iako znaju da sam se vratila. No, imam cijelu Hysmovu obitelj i oni me vole, to je najvažnije

Dok mnoge mladenke ne bi ni sanjale da nemaju mjesto u planiranju svog vjenčanja, Joanna je sretna što većinu toga prepušta Hysmu.

“Budući da se udajem za Egipćanina, žene sa Zapada moraju ići u Kairo da se udaju, to je pomalo kao matični ured. Vjenčat ćemo se u siječnju, a moram ići pokupiti svoju vjenčanicu dok on planira dvodnevnu svadbenu zabavu u Luxoru. On to sve radi, ja nemam što raditi u cijelom planiranju”, zaključila je Joanna.

