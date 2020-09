Želite promjenu u spavaćoj sobi? Ova poza obećava snažnije orgazme

Kako vaš seksualni život ne bi postao monoton i odrađen poput rutine, dobro je svako malo isprobati nešto novo. To može biti neka nova igračka, mjesto, ali i poza, a brend seks igračaka, Ann Summers, otkrio je jednu koja donosi duboku penetraciju i snažni orgazam.



Iz tvrtke kažu da ova poza obećava višestruku stimulaciju i mijenja se kut penetracije tako da se do G-točke može doći puno lakše, prenosi Daily Star.



Ako želite ovo isprobati na ilustraciji ispod pogledajte kako to točno izgleda i što koji partner treba raditi.

Foto: Ann Summers

