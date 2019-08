`Želim slobodni dan provesti sam, kako ja želim, ali moja žena smatra da sam sebičan`

"Imam suprugu i tri sina i oni su mi sve na svijetu i obitelj mi je na prvom mjestu. Svaki slobodni trenutak koji imam provodim samo s njima. No, mojoj supruzi to nije dovoljno. "

Započeo je tako svoju priču nezadovoljni 36-godišnji muškarac koji je zatražio savjet od poznate terapeutkinje Deidre na portalu The sun.

Pojasnio je kako je, umoran od silnih obveza i poslovnih izazova, te je poželio uzeti slobodan dan na poslu kako bi ga proveo sasvim sam. Svaki slobodni vikend obavlja poslove u kući i provodi vrijeme s obitelji.

No, godinu dana mlađoj supruzi i majci troje djece to je itekako zasmetalo. Nedavno je imao nekoliko slobodnih dana koje je proveo tako da se išao vidjeti sa svojim školskim prijateljima, posjetio svoju sestru s kojom je dogovarao brigu oko stare i nemoćne majke, a poželio je i uzeti još jedan slobodan dan na poslu kako bi otišao na bazen na plivanje i u teretanu. No, tada je njegova supruga rekla: Ne! To je, smatra, od njega sebično.

Deidre je muškarcu poajsnila da je vjerojatno i njegova supruga, kao majka troje djece, također umorna i iscrpljena i nema vremena za sebe. Stoga je vrijeme koje on provodi sam itekako "povlašteno", odnosno, muškarac bi trebao pokušati osigurati i svojoj supruzi da uzme vrecena samo za sebe dok on vodi brigu o djevi. Tako bi svatko mogao imati malo svog mira i odmora, poručuje.