`Moj partner stalno gleda pornografiju, čak i nakon seksa sa mnom`

`Moj partner stalno gleda pornografiju. I to razumijem da muškarci rade. Ali ono što se dogodilo prije koji dan me zaista pogodilo.

Započela je svoju priču 38 - godišnja žena čiji suprug ima 41. godinu.

Poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun povjerila je svoj problem koji ju tišti u odnosu sa svojim suprugom.

"Nakon seksualnog odnosa, iz znateželje sam pogledala u njegov telefon i vidjela da je učestalo pregledavao pornografske sadržaje. On je ponudio da skuha čaj, što je i napravio, ali nakon toga sjeo je u dnevnu sobu i ponovno potražio neki pornografski sadržaj. Kada sam ga upitala zašto gleda pornografiju na svom pametnom telefonu, naljutio se zbog toga. Nikada mu nisam rekla da odbijam seks s njim ili dala neki razlog zbog kojeg bi se on okrenuo pornografiji.

Deidre joj je dala savjet da ne gleda u mobitel svog supruga, a kada je to već napravila, vrijeme je da upita svog supruga kako bi se on osjećao na njenom mjestu da ona gleda druge muškarce ili porno filmove dok je u on u blizini.

Naglasila je da osobe koje često gledaju pornografske sadrže gube seksualnu želju sa svojim partnericama ili partnerima što dovodi do problema u seksualnom životu takvog para. Stoga je potrebno sjesti i razgovarati i naći rješenje kako bi poboljšati odnos.