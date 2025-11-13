Ne držite banane u zdjeli za voće: Evo gdje ih trebate čuvati da traju dulje

Često se dogodi da napunimo košaru svježim voćem s najboljom namjerom da ga pojedemo u sljedećih nekoliko dana, ali prije nego što stignemo uživati u njemu, ono počne trunuti, gubiti svježinu ili postane premekano. Banane, jagode i breskve među su najčešćim "žrtvama" prebrzog sazrijevanja, a uzrok često nije samo vrijeme, već i način na koji ih čuvamo kod kuće. Srećom, postoje jednostavni trikovi kojima se svježina voća može produžiti i do nekoliko tjedana.

Banane često postanu smeđe i kašaste samo nekoliko dana nakon kupovine u supermarketu. To može biti iznimno frustrirajuće jer ne samo da bacamo novac, već i nepotrebno doprinosimo stvaranju prehrambenog otpada. Prema riječima stručnjaka, nekoliko jednostavnih savjeta za skladištenje moglo bi banane održati svježima i do 15 dana. "Banane se tako brzo kvare jer nastavljaju brzo dozrijevati nakon branja. No, uz prave metode skladištenja možete značajno produžiti njihov rok trajanja i izbjeći da ih bacite u smeće", rekao je stručnjak iz Wheeldon Brothersa. Peteljke banana su mjesto gdje se oslobađa većina etilena, a njihovo pokrivanje može pomoći u usporavanju procesa dozrijevanja, piše Daily Express.

"Omatanje peteljki prozirnu ili aluminijsku foliju smanjuje ispuštanje etilenskog plina i usporava proces sazrijevanja. To je mali, ali učinkovit trik koji produžuje svježinu voća", rekli su stručnjaci. Pobrinite se i da banane držite odvojeno od drugog voća jer njihovo zajedničko skladištenje može ubrzati sazrijevanje. Ako ih ostavite na tvrdim površinama ili složite jednu na drugu, često dolazi do nagnječenja, što ubrzava njihovo kvarenje.

"Vješanje banana sprječava nagnječenja, a također smanjuje kontakt s etilenom koji je teži od zraka. To je pametan način da banane dulje ostanu čvršće i vizualno privlačnije", objasnili su stručnjaci. Ako nemate vješalicu za banane, kuka ispod kuhinjskog ormarića ili viseća košara za voće jednako dobro funkcioniraju.

Ostavljanje banana u hladnjaku često ima lošu reputaciju jer uzrokuje da kora postane smeđa ili crna. Međutim, unutrašnjost voća ostaje savršena. "Postoji zabluda da hlađenje uništava banane, ali samo kora mijenja boju. Voće unutra ostaje svježe i jestivo. Zapravo, hlađenje može pomoći bananama da traju do 15 dana", rekli su stručnjaci. Držite ih u papirnatoj vrećici ili prozračnoj posudi da biste izbjegli gnjecavo voće.