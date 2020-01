Stajali su u dvije grupe podijeljeni sa vodičem. Lica su im bila mrka, kaže nam autor ove fotografije koja se brzinom munje dijeli po društvenim mrežama, Paško Erceg.

Foto: paško erceg

- Kad smo prošli kraj njih su se nasmijali i podigli A4 papire s natpisima "We're not from China" i "Nismo iz Kine". Tad smo se svi grupno nasmijali i onda sam im rekao da im je fora odlična i zamolio za sliku - kaže nam.

