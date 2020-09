Zbog nezadovoljstva izgledom podvrgnula se raznim plastičnim operacijama - i potrošila 300 tisuća kuna!

Amber Mayy (22) iz Ujedinjenog Kraljevstva prvu plastičnu operaciju napravila je s 19 godina, a u posljednje tri godine potrošila je više od 300 tisuća kuna na brojne preinake svog tijela. Njezina želja za plastičnim operacijama dolazi zbog nezadovoljstva svojim izgledom u tinejdžerskim godinama, a sada kaže da je zadovoljna svojim izgledom kao što nikad nije bila, prenosi The Sun.

- Puno dobroga može proizaći iz plastičnih operacija, ja sam pravi primjer toga. Nisam planirala imati puno operacija. U tinejdžerskim godinama moja težina je stalno rasla i padala. Onda sam s 18 godina izgubila 30 kilograma, ali je sva težina otišla iz mojih grudi, pa sam si platila povećanje - otkriva Amber.



Iako je prvo povećanje grudi platila gotovo 45 tisuća kuna, nije bila zadovoljna s njihovom veličinom, što je potaknulo još mnogobrojne operacije koje su slijedile. Amber je stavila botoks i filere u usne, a pod nož je otišla još jednom zbog grudi, tri puta zbog podizanja stražnjice i jednom zbog nosa - sve do svoje 22. godine.

Nakon svog prvog povećanja grudi, odmah je zakazala i drugo, ali ovoga puta u Belgiji, jer veličina njezinih implantata nije dozvoljena u Ujedinjenom Kraljevstvu. - Prije sam htjela raditi sa životinjama, sada želim biti model i mislim da je ovo pravi put. S većim grudima imam i više pratitelja. Odjednom sam postala popularna na društvenim mrežama. Znam da muškarci imaju fetiš na velike grudi i stražnjicu. Oni toliko vole moje tijelo da nude da mi plate još operacija - ispričala je.

- Sviđa li mi se kako izgledam? Da, sada sam stvarno sretna sa sobom. Ljudi na društvenim mrežama me plaćaju da pričam s njima i uvijek sam sretna kad to radim, a od tog novca uspjela sam kupiti kuću - objasnila je.



No postoji negativna strana njezinog izgleda - Amber ne može ići u teretanu niti vježbati. Njezine grudi i stražnjica toliko su velike da ju sprječavaju u fizičkoj aktivnosti. Umjesto toga, Amber svakih šest mjeseci ide na liposukciju kako bi održavala svoju figuru. Uz to, svaki tjedan ide na manikuru, a svakih šest tjedana na ekstenzije kose.



- Svi su mislili da sam luda jer želim tako velike implantate, ali nemam nikakvih problema s njima. Mogu ih sasvim normalno nositi jer imam široka leđa. Prije nisam bila poznata kao model, ali zbog njih sada imam veliku bazu obožavatelja. Mislim da nema ništa loše u tome, nikoga nisam povrijedila - rekla je Amber.

