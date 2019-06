Završila škola, a zaposleni roditelji se pitaju: 'Gdje da ga ostavim cijelo ljeto, što ću s njim?'

Danas završava još jedna školska godina, a brojni učenici slave diljem Hrvatske. I dok su djeca pod euforijom, roditelji su u nešto nepovoljnijoj poziciji. Postavlja se pitanje, kamo s djecom 3 mjeseca i na koji ih način okupirati?

- Dijete mi ove godine polazi u prvi razred. Do sada je bio u vrtiću i cijelo ljeto će biti u vrtiću, osim kada (i ako) budemo na godišnjem odmoru. Dijete je zbrinuto. No, ja već sada muku mučim gdje ću s njim cijelo sljedeće ljeto?? - požalila se jedna mama na forumu.

Roditelji rade, a ako je dijete malo i tek završava prvi razred, izvjesno je kako ne može biti 'samo' tako dug period. Majka se na forumu požalila kako njezinog mališana nema tko čuvati tako dugo, te je zbog toga itekako zabrinuta.

- Mislila sam, nadala se, da škola ima nekakav program za djecu koju nema tko čuvati, ali nema. Gdje da ga ostavim sljedeće cijelo ljeto, što ću s njim? Jako sam, jako zabrinuta po ovom pitanju i zbilja do sada nisam o ovome razmišljala jer sam mislila da postoje neke opcije cjelodnevnog u školi preko ljeta za onu djecu čiji roditelji rade, a djeca nemaju kamo - nastavila je zabrinuta majka.

Brojni su se roditelji povezali s ovom temom te podijelili slične nedoumice.

- Moja upravo završava 1.razred. I nemam pojma što ću. Jedna baka može poslužiti samo na kratko, na tjedan-dva, kod druge, klinka sama neće na duže od 5 minuta... Druge rodbine koja bi uskočila nema. Živim u malom gradu u kojem baš i nema nekih ljetnih aktivnosti za klince. Katastrofa. Za sada lupam glavom o zid - napisala je jedna korisnica.

- I mene bi zanimalo rješenje jer i moja kćer završava prvi razred ove godine. I čini mi se nevjerojatno da problem 'djeca na praznicima - roditelji rade' nije riješen institucionalno, poput vrtića - dodaje druga.

- Znam da je roditeljima problem, ali škola nije igraonica, kao što ni produženi boravak ne služi čuvanju djece. Slažem se da bi bilo dobro organizirati nešto za djecu preko ljeta, ali ne u organizaciji škole - istaknula je korisnica.

Neki su podijelili i potencijalna rješenja za ovaj problem poput osnivanje ljetne udruge za djecu čiji bi prostor financirao grad ili županija.

- Stvarno teško, i to ne samo ljeti, nego i tijekom zimskih i proljetnih praznika. I prije sam razmišljala o tome. Predlažem da se udružite s još nekoliko roditelja (desetak-petnaest). Osnujte udrugu (vrlo je jednostavno) i tražite od grada/županije da vam osigura besplatan prostor tijekom ljeta, i to najbolje u školi. Udruga može zaposliti honorarca ili honorarce koji će osmisliti igraonicu za djecu. Podijelite trošak za honorar i to je to .

Druga je mogućnost platiti nekom školarcu/studentu/umirovljeniku da dijete čuva i odvodi i dovodi s aktivnosti. Odvođenje i dovođenje djece ne može biti tako skupo. Problem boravka djece na suncu, ne samo za neku djecu, vidim i ja. U Zagrebu 'Odmorko' ima tako nešto. Zgrozim se kad pomislim da bi djeca bila na suncu kad je najžešće...

Treća je mogućnost da djecu pošaljete na more (ako imate svoj prostor) i date osobi koja će ih čuvati mogućnost da bude na moru (možda sa svojim djetetom ili obitelji) i da se zauzvrat brine o vašem djetetu (bez naknade, ali na moru). Za to ćete naravno svakako osobu dobro "pročešljati" i upoznati je prije takva angažmana. Vjerujem da bi mnogi bili spremi na takav dogovor. I ja sam jedna od njih.

Četvrta su mogućnost organizirana ljetovanja: Vladimir Nazor, Naša djeca, Caritas... ili možda i privatne osobe koje trenutačno nemaju posao, ali imaju stan ili kuću na moru. Organizirano ljetovanje u Nazoru košta oko 1600 kn tjedno. Privatno ljetovanje možda bi bilo i jeftinije - bili su neki od prijedloga.

