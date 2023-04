Zašto muškarci varaju? 'Gotovo je uvijek razlog jedna od ovih stvari...', tvrde stručnjaci

Svatko tko se odluči na preljub mora za to imati neki razlog; makar on bio i banalan poput onog da je 'bila prilika'; no bez obzira što je u pitanju, stručnjaci kažu da muškarci uvijek varaju zbog onog što nemaju sa svojom partnericom, a imaju s drugom ženom. "Odnos s ljubavnicom svodi se na razigranost, privlačnost, požudu i seks i nema monotonije ni svakodnevnih problema", kaže Victoria Milan s dating.com.

- Odnos s partnericom je, s druge strane, mnogo kompliciraniji i s vremenom se, kako nestaje požude, mogu javiti nezadovoljstvo, ljubomora i nesigurnost - dodaje Milan. "Ili se par prerijetko seksate, a prečesto svađate, a to su najčešći razlozi zašto ljudi traže nekoga sa strane".

Da bi otkrili koliki postotak muškaraca vara svoje partnerice ; ali i zašto; stručnjaci s dating.com anketirali su 8.210 muškaraca iz SAD-a, Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Nordijske regije, Francuske, Italije, Kanade, Južne Afrike i Poljske, a evo što su otkrili, koje ih stvari na ženama 'otjeraju' u preljub.

1. Česte promjene raspoloženja: Većina je ljudi na početku ljubavne veze sretna i pozitivna, no jednom kada veza postane udobna, na vidjelo izađu i promjene u raspoloženju. A čak 97 posto muškaraca kaže da im je to najiritantnije kod njihovih partnerica.

2. Ljubomora: Iako će prevarom sigurno izazvati ljubomoru, 96 posto muškaraca reklo je da zaziru od takvog ponašanja kod partnerice.

3. Raspravljanje o seksualnom životu s prijateljima: Prema anketi, 93 posto ih to smatra neprihvatljivim, a saznanje da zajedničke tajne iz kreveta s nekim dijelite može ih samo otjerati drugoj.

4. Prelako se uzrujaju: Muškarce u ovoj anketi iritira to što se njihove partnerice tako lako uzrujavaju. I dok partnericu može izluditi što je rublje na podu umjesto u košari za veš ili što opet nije odnio smeće, ljubavnica se s tim ne mora baviti.

5. Nikada ne objasne što stvarno žele: Prema anketi, 89 posto muškaraca ženama zamjera što od njih očekuju da neke stvari sami shvate.

6. Izbjegavanje seksa: Istraživanje pokazuje da to živcira 88 posto muškaraca, posebno one kojima je seksualni nagon nego partnerici pa traže aferu kako bi zadovoljili svoje potrebe.

7. Trebaju stalnu potvrdu: Čini se da muškarci iz ove ankete svojim partnericama ne žele podizati samopouzdanje pa ih 87 posto misli da je naporno što uopće traže potvrdu za svoj fizički izgled.

8. Opsjednutost njihovom visinom: Studija je pokazala da 87 posto muškaraca smatra da je ženska fiksacija na visinu muškarca iritantna pa onima s kompleksom visine ljubavnice daju osjećaj da su poželjni, dok im partnerice ruše samopouzdanje, piše Your Tango.

