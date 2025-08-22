Zašto muškarci imaju jutarnje erekcije? Evo odgovora

Ovaj fenomen gotovo svakodnevno "pogađa" polovicu stanovništva. Za početak, malo anatomije. Penis se sastoji od tri dijela: korijena, trupa penisa te glavića. Njihovu osnovu čine erektilna tijela: dva kavernozna (šupljikava) tijela (lijevi i desni) i spongiozno tijelo unutar kojega se nalazi mokraćna cijev. Erekcija uključuje psihološke, neurološke, hormonske i krvožilne čimbenike i možemo je nazvati neurovaskularnim zbivanjem pod hormonskom kontrolom.

Jutarnja erekcija je spontana i događa se u snu ili prilikom buđenja. Muškarci koji nemaju erektilnu disfunkciju erekciju imaju tri do pet puta tijekom noćnog sna. Ova pojava počinje još u maternici, a nastavlja se tijekom cijelog života. Ono što nije toliko poznato je to da žene tijekom noći doživljavaju klitoralne erekcije i vaginalne kontrakcije. Ono što znamo je da je jutarnja erekcija kod muškaraca i klitoralna kod žena povezana s REM fazom sna, piše IFL Science.

Tijekom REM faze sna neuroni koji oslobađaju noradrenalin, ”isključe se”. Smatra se da to za posljedicu ima lučenje testosterona tijekom REM faze sna što dovodi do erekcije. Postoji i teorija da jutarnje erekcije uzrokuje i natrijev oksid koji oslobađaju stanice u stijenkama krvnih žila, a stiže do glatkih mišića i opušta ih. To dovodi do širenja krvnih žila i povećanja protoka krvi u penis i erekcije.

Ali zašto se to događa? Jedna od ideja je da ove erekcije održavaju "zdravlje penisa", navodi se uz pojašnjenje da se zbog erekcije erektilno tkivo (corpora cavernosa) širi i na taj način "hrani kisikom", a to djeluje kao prevencija erektilne disfunkcije. Jedna od teorija je i ta da se "priroda pobrinula" na ovaj način da muškarci ne uriniraju u krevet tijekom noći.

Postoje dvije osnovne vrste erekcije: psihogena i refleksna. Psihogena erekcija vezana je uz vizualne ili slušne stimuluse ili maštu, a refleksna se aktivira stimulacijom spolnih organa. Ali to ste već znali, zar ne?