Zašto dobivamo crveni osip na rukama? Evo i kako ga se riješiti!

Jeste li se ikada zapitali zašto imate crvene mrlje na rukama? Ovaj se osip naziva i "pileća koža", a službeni naziv je keratosis pilaris. No ne brinite, nije toliko ozbiljno kao što zvuči. Ovaj je osip zapravo poprilično uobičajen i obično potpuno bezopasan, tako da nema potrebe da posjećujete svog liječnika opće prakse, osim ako vas to zabrinjava, piše The Sun.

Osip prvenstveno pogađa stražnji dio nadlaktica, a ponekad i stražnjicu i prednji dio bedara. Rijetko se može naći na podlakticama ili na gornjem dijelu leđa, a postoje i rijetke varijante koje se pojavljuju na obrvama, licu ili vlasištu. Ako ste se pitali kako ste ga dobili, vjerojatno možete okriviti svoje roditelje.

To je nasljedno stanje i ako ga ima jedan roditelj, postoji 50 posto vjerojatnosti da će ga imati i njihova djeca. Uzrok? Keratosis pilaris nastaje kada se previše keratina nakupi u folikulima kože. Keratin je protein koji se nalazi u vanjskom sloju kože, što uzrokuje da se površina kože zgusne - otuda i naziv "keratosis".

Obično je zastupljeniji tijekom zime, ili kada je posebno suho, dok se ljeti situacija poboljšava. Keratosis pilaris nije zarazan i obično se poboljšava kako starimo, a ponekad potpuno nestaje u odrasloj dobi. Iako ne postoji lijek za njega, postoje neke stvari koje možete učiniti kako bi se borili protiv osipa. Izbjegvajte sapun jer sapun može isušiti vašu kožu i pogoršati stanje. Održavajte vašu kožu hidratiziranom i radite redovan piling kako bi se nježno uklonili mrtve stanice kože.

Supernamirnice koje trebate imati u svom domu