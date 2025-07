Zaposlenica na kruzeru otkrila koja joj je navika gostiju najgora: 'Ne mogu to gledati'

Kruzeri su postali sve popularniji oblik odmora, nudeći putnicima priliku da obiđu različite destinacije uz udobnost luksuznih brodova. No, iza blještavih paluba i zabavnih sadržaja skriva se i druga strana jer život na kruzeru ima svoje izazove, a mnogi zaposlenici i dugogodišnji putnici znaju da ova vrsta putovanja nije uvijek onakva kakvom se čini. Kreatorica sadržaja i vlasnica tvrtke koja provodi barem šest mjeseci godišnje živeći na kruzeru otkrila je jednu odvratnu naviku koju ne voli vidjeti kod gostiju koji joj se pridruže na brodu.

Christine Kesteloo (44) na kruzeru živi sa svojim suprugom koji radi kao glavni inženjer. Upoznali su se dok je Christine radila kao direktorica krstarenja na brodu Holland America Line. Christine se odlučila baviti društvenim mrežama da bi zaradila za život nakon što je izgubila posao tijekom pandemije koronavirusa, a sada provodi barem šest mjeseci godišnje na moru, dok istovremeno žonglira poslovima u marketingu i vođenju tvrtke Dune Travels. Iako ima puno posla, 44-godišnjakinja je rekla da život na kruzeru izgleda kao stalni odmor, piše Unilad.

"Posjetila sam 109 zemalja. Također, ne moram plaćati benzin, hranu, pospremati krevet, prati rublje ili čistiti sobu", objasnila je. Christine ne zna za dosadu. "Imam gotovo tri milijuna prijatelja na društvenim mrežama kojima se bavim. Puna sam energije, a kad ne upoznajem prijatelje s društvenih mreža ili goste na brodu, volim se napuniti energijom tako da budem sama u svojoj maloj kabini", rekla je. Iako voli upoznavati goste, Christine je priznala da postoji jedna navika koju je primijetila kod putnika, a bez koje bi mogla živjeti.

"Što se tiče neugodnih stvari, ne volim kad gosti odmah nakon teretane idu do švedskog stola i ne operu ruke", objasnila je. Dodala je i da ljudi često imaju pogrešnu ideju o kruzerima. "Ne shvaćaju da svakog dana na oceanima plovi više od 260 kruzera. Brod na kojem živim ima samo 1400 gostiju. Potpuno je drugačije od mega kruzera. Većina 'mitova' koje ste čuli o kruzerima nije točna. Da, pijem vodu s broda i ne, ne možete pasti s broda osim ako ne radite nešto što ne biste smjeli. Plovidba kruzerom je sigurna", rekla je Christine.

Očekuje da će sa suprugom nastaviti živjeti na kruzerima sljedećih nekoliko godina, a već su rezervirali duga putovanja do Grčke, Norveške i Kanade, kao i putovanje od 91 dan oko Australije, Havaja i otoka Vanuatu te 91-dnevno putovanje do Antarktike. Njezin suprug bi se mogao umiroviti za nekoliko godina, a par bi se tada mogao vratit na kopno i raditi puno radno vrijeme. Kada se to dogodi, tada bi Christine konačno mogla dobiti jednu stvar koju ne može imati na kruzeru: mačku.

"Stvarno bih voljela da mogu imati mačku. Jednostavno volim životinje. I moj suprug ih voli. U slobodno vrijeme gledamo puno smiješnih videa o životinjama dok smo kabini našeg kruzera. Zasad su morske životinje moji prijatelji", rekla je 44-godišnjakinja. Christine također nedostaje vožnja, dobra internetska veza, obitelj dijetalna kola iz McDonald'sa.