Zamijenila je stan za bunker u Kaliforniji: 'Sada štedim stotine dolara mjesečno'

Sve veći broj ljudi danas ne živi u klasičnim stanovima ili kućama, već se odlučuje za alternativne oblike stanovanja. Razlozi za to su različiti, no jedan od glavnih jest značajno niža cijena najma ili čak potpuno izostanak stanarine. Ova promjena u načinu života donosi sa sobom i nove izazove, ali i prilike za uštedu i drugačiji pristup svakodnevici. Tako je jedna žena odlučila živjeti u podzemnom bunkeru od 110 četvornih metara te je rekla da se isplati uštedjeti 1500 dolara (oko 1380 eura) mjesečno na vrtoglavoj najamnini. Caitlin Johnson (44) iskoristila je priliku živjeti u podzemnom bunkeru prijateljice u njihovom dvorištu u Bakersfieldu u Kaliforniji nakon što se preselila iz New Yorka u travnju 2024. godine, piše New York Post.

Najamnina joj iznosi oko 420 eura, a bunker ima glavnu spavaću sobu s vlastitom kupaonicom, potpuno opremljenu kuhinju, dnevni boravak, 18 kreveta na kat, zasebnu kupaonicu, još dva WC-a i jedan tuš. Caitlinina prijateljica uselila se u nekretninu 2022. i otkrila da ima podzemni bunker koji je neko vrijeme bio prazan, a izvorno ga je izgradio prethodni vlasnik. Caitlin je ponudila da se useli i brine o bunkeru i dvorištu da bi uštedjela na mjesečnoj najamnini. Ne planira uskoro napustiti bunker te je pitala prijateljicu može li ostati još godinu dana.

"Kompromis je u tome što se ja brinem o bunkeru i dvorištu da se ona ne bi morala brinuti o tome. Lako bih mogla kupiti nekretninu, ali moj posao se stalno seli i ne znam koliko ću dugo živjeti na jednoj lokaciji", objasnila je Caitlin, koja radi u zabavnom sektoru, Nakon devet mjeseci života u New Yorku, Caitlin se vratila u Kaliforniju zbog posla. U to vrijeme, njezina prijateljica se upravo uselila u novi dom s bunkerom u dvorištu.

"Kada je kupila kuću, govorila je kako uopće ne brine o bunkeru. Jednog dana sam je uspjela nagovoriti da mi dopusti useliti se i da ga iznajmim od nje. Iznajmljujem dio dvorišta i bunker za 500 dolara i to radim već godinu dana", objasnila je Caitlin te je dodala da je bunker veći od nekih garsonijera u kojima je živjela dok je bila u New Yorku. Da bi ušla u bunker, prvo mora otvoriti hidraulična vrata, zatim se spustiti niz 15 stepenica i ući kroz vrata otporna na eksplozije.

Dodala je da je bunker "super tih", ali se osjeća kao da živi u "normalnom" stanu jer ima telefonski signal i internet. "Bunker je bio prazan, polako sam ga punila stvarima koje bi stale dolje, a ostatak sam stavila u skladište. Meni se jednostavno čini kao stan", objasnila je. Ne smeta joj što u bunkeru nema prirodnog svjetla jer joj to pomaže da bolje spava, a instalirala je umjetno sunčevo svjetlo za svoju spavaću sobu. Priznala je da zimski mjeseci mogu biti teži jer je stalno u mraku, bilo da je u bunkeru ili vani.

"Postoje dvoja hidraulična vrata od tri metra koja vode u bunker, pa ih tijekom dana, kada sam kod kuće, držim otvorenima da bi svjetlost ušla. Zimi je teže, ali većinu vremena radim vani, dolazim kući kad je noć, siđem u bunker i ne osjećam se čudno jer je noć", objasnila je. Dodala je i da bunker nije njezin "dom za zauvijek", ali toliko uživa živjeti tamo.

Kad se Caitlin prvi put uselila u ovaj neobični dom, rekla je da njezini prijatelji nisu bili iznenađeni njezinom odlukom i da su rekli da je to "tipično za nju". "Imala sam puno gore stanove u New Yorku. Za moje prijatelje, ovo je baš u mom stilu, tako da ih nije previše iznenadilo. Napravila sam puno ludih stvari u životu. Radim u industriji zabave, pa nitko koga poznajem nije šokiran, ali zato puno stranaca ostane iznenađeno", izjavila je.

Smatra da nema posebnih prednosti života u bunkeru, ali svijetla strana je što se osjeća sigurno ako dođe do svjetskog rata. "Svijetla strana situacije je ta da, ako nešto pođe po zlu, ja sam na sigurnom. Uvijek sam se šalila da bi me bunker zaštitio u slučaju zombi apokalipse, a onda se svijet počeo mijenjati i pomislila sam: 'Zapravo sam dobro pripremljena'. Ne živim na mjestu koje bi moglo biti bombardirano, ali ako bi došlo do pljački ili nereda, bila bih sigurna jer nitko ne može ući u bunker", zaključila je Caitlin.