Živi s bivšim i sadašnjim mužem radi manjih troškova: 'Družimo se i dijelimo kućanske poslove'

Mnogi partneri nakon rastave odluče ostati u dobrim odnosima, osobito kada su u pitanju zajednička djeca ili dugogodišnje prijateljstvo. Umjesto sukoba i udaljavanja, neki bivši partneri biraju suradnju, podršku i čak nastavak zajedničkog života u nekom obliku. Tako se jedna žena uselila s bivšim suprugom, sadašnjim suprugom i njihovo dvoje djece da kako bi uštedjela novac na stanarini te tvrdi da se svi nevjerojatno dobro slažu.

Megan Meyer (25) bila je udana za svog bivšeg supruga, policajca Tylera (25), gotovo četiri godine i dobili su trogodišnju djevojčicu prije nego što su rastali krajem 2023. godine. Megan se vratila se u Kaliforniju dok je brakorazvodna parnica bila u fazi finalizacije i ponovno se povezala sa svojim dečkom iz srednje škole, 25-godišnjim fizičkim radnikom Michaelom, piše New York Post.

Samo dva mjeseca kasnije je zatrudnjela, pa se troje odraslih odlučilo preseliti na istočnu obalu, u odvojene stanove, da bi zajedno odgajali djecu. No, na kraju su odlučili živjeti zajedno da bi uštedjeli na troškovima stanarine, a cilj im je jednog dana imati obiteljsko imanje s dvije kuće na njemu. Megan je rekla da je dinamika s "braćom muževima“ slična svakoj drugoj situaciji s cimerima jer ona i Michael spavaju u spavaćoj sobi na katu, dok Tyler spava u garaži.

"U početku je zajednički život bio emocionalno težak. No, sada smo samo prijatelji, stalno se šalimo i igramo videoigre zajedno. Postala nam je interna šala da ih zovem svojim 'braćom muževima', a to je čak i naziv našeg grupnog razgovora. Moj bivši i ja smo se u vrijeme našeg prekida složili da želimo da naša kći ima najnormalniju obitelj. Ne volimo ovo nazivati ​​​​razbijenim domom jer sam se uvijek nadala da ćemo moj bivši i ja živjeti blizu jedno drugome, zbog nje", objasnila je Megan.

Krajem 2023. Megan i Tyler, koji su bili u braku od siječnja 2020. godine, odlučili su se razvesti nakon što su se udaljili. Megan je odlučila iseliti se iz obiteljskog doma i vratiti se u svoju rodnu Kaliforniju radi podrške obitelji i prijatelja. Dok je bila tamo, ponovno se povezala s Michaelom s kojim je prekinula kontakt nakon što je upoznala Tylera.

"Hodali smo četiri mjeseca u srednjoj školi. Naš prekid je bio javan i dramatičan jer je naš pastor saznao da smo spavali zajedno i nijedna od naših obitelji nije bila sretna. Kada smo se Tyler i ja rastali, kontaktirala sam Michaela da ga pitam za mogućnosti zaposlenja i zna li nekoga tko zapošljava. Našao mi je posao studentskog nadzornika kod svoje mame, polako smo se ponovno povezali i počeli se viđati", ispričala je Megan.

Dva mjeseca nakon što su se zabavljali, saznali da očekuju dijete. Unatoč tome što u to vrijeme nisu bili u "službenoj" vezi, Megan je rekla da nisu mogli ignorirati osjećaje koje su imali jedno prema drugome i odlučili su uspjeti kao par. "Osjećala sam se kao da sam u tornadu jer se sve događalo tako brzo", rekla je. U to vrijeme, njezina kći podjednako je dijelila svoje vrijeme između dva doma.

Tyler je isprva predložio preseljenje u Kaliforniju da bi olakšao zajedničko roditeljstvo, ali troje suroditelja, uključujući Michaela, napravili su kompromis oko potpuno novog preseljenja na istočnu obalu. Izvorno su se složili da će imati vlastite odvojene stanove u Južnoj Karolini, ali dva mjeseca nakon useljenja shvatili su koliko će biti skupo živjeti odvojeno.

"Troškovi su postali toliko nepodnošljivi. Početkom svibnja 2024. godine, odvozila sam kćer kod bivšeg kada sam ga oklijevajući pitala možemo li se svi useliti zajedno. Michael mi je to već neko vrijeme predlagao, ali ja sam mu stalno govorila da je to 'ludo' i da to ljudi ne rade. Došla sam na ideju da imamo jedno zajedničko mjesto, ali svatko svoj prostor. Na moje iznenađenje, Tyler je pristao", objasnila je Megan.

Napravili su grupni razgovor gdje su slali oglase za nekretnine te su pronašli kuću u nizu koja im se svidjela. U srpnju 2024. nova se obitelj uselila u svoj dom. "Bilo je trenutaka kada bih se osjećala ljutito zbog nečega što se dogodilo između mene i mog bivšeg, a osjećaje bi izazvalo nešto što bi on rekao ili učinio. Osjećala sam se krivom i zbog toga koliko su se brzo stvari odvijale s mojim sadašnjim mužem.“

Iako su Megan i Tyler imali težak početak, rekla je da se svi jako dobro slažu. Čak imaju i razrađenu rutinu kućanskih poslova, pa Megan brine o djeci i čisti kuću, dok muškarci iznose smeće i peru suđe. Sada je plan da Megan, Michael, Tyler i njegova nova partnerica žive na obiteljskom imanju u odvojenim kućama.

"Nalazimo se usred potpune stambene krize. Želimo da naša kći ima dvorište, bazen i prostor za istraživanje. Voljeli bismo imati veliko imanje i dvije kuće na njemu da bi se naša kći mogla slobodno kretati između njih", rekla je Megan. Tyler je rekao da je jedna od prednosti zajedničkog života više kvalitetnog vremena s kćeri i to što ona svjedoči zdravim odnosima među članovima obitelji.

"Među nama uopće nema neugodnosti, osim kad se svi prepiremo dok gledamo televiziju. Moja nova partnerica je uzbuđena i želi se pridružiti 'cirkusu', voli dinamiku i koliko smo se spremni žrtvovati za našu djecu", dodao je. Michael je objasnio da su se njegovi roditelji razveli mladi pa je živio u drugačijim okolnostima.

"Iako je ova životna situacija nekima neugodna, za sada nam svima odgovara. Vjerujem im oboma i volim svoju suprugu svakim djelićem duše. Naravno, nikome ne bih poželio razvod, ali, ako je moguće, surađujte kao roditelji zbog djece", zaključio je.