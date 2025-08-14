Nosi korzet 23 sata dnevno da bi imala struk od 45 centimetara: 'To je velika investicija'

U današnjem svijetu društvenih mreža i stalnog pritiska da "izgledamo savršeno", neki ljudi znatno pretjeruju kada je riječ o vlastitom izgledu. To se često očituje kroz prekomjerne estetske zahvate, poput plastičnih operacija, ali i rigorozne, ponekad ekstremne dijete i prehrambene režime. Cilj je često postići nerealne standarde ljepote, no takvi postupci mogu imati ozbiljne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje. Manekenka iz Miamija našla se na meti kritika jer je potrošila više od milijun dolara na kozmetičke zahvate da bi postigla jedan od najmanjih strukova na svijetu od 45 centimetara koji "štiti" noseći korzet 23 sata dnevno.

Aleira Avendano (33) pretrpjela je znatne kritike zbog svog bizarnog režima, a neki su su njezino tijelo nazvali "glupim". "To je bila velika investicija - poboljšanja, tretmani i zdrava hrana. Iskreno, moje tijelo trebalo bi biti osigurano", rekla je Avendano koja korzet skida samo kada se tušira. Svoje dugotrajno ulaganje nazvala je "ogromnom obavezom", piše New York Post. Da bi "upotpunila" svoj struk, Avendano je tijekom gotovo dva desetljeća dodatno potrošila 638 tisuća dolara na sedam operacija grudi, pet operacija nosa, implantate stražnjice i nove zube. No, cijena njezine zapanjujuće figure nije uzela danak samo njezinom novčaniku.

"Ovo nije samo rezultat napornog rada jer je to često i fizički bolno", priznala je 33-godišnjakinja te je dodala da je stalno nošenje korzeta uzrokovalo da se njezini organi "pomaknu" i "prilagode" čvrstom stisku. No, problema joj predstavlja i odijevanje. "Izazovno mi je kada je u pitanju kupovina odjeće jer mi ništa ne odgovara. Moje veličine su jedinstvene, a imam prirodno široke bokove i zato moram šivati odjeću po mjeri", rekla je učiteljica joge.

I dok je mnogi zasipavaju mržnjom zbog njezinih kontroverznih oblina, Avendano tome ne daje pozornost. "Uopće mi ne nedostaje moja stara figura. Ljudi reagiraju na različite načine. Neki me prate, neki se osjećaju nervozno, a neki me dive ili smatraju moje tijelo ludim. Muškarci ne mogu dovoljno pohvaliti moju egzotičnu figuru. Obožavam to. Sada sam jedinstvena", objasnila je kreatorica sadržaja s više od 1,1 milijun pratitelja na Instagramu.

Avendano je upozorila druge žene da budu oprezne i da korzet, za početak, nose tek šest sati dnevno, a zatim postupno produžuju vrijeme nošenja za po dva sata svaki tjedan. Avendano je želi napraviti liniju korzeta i steznika za oblikovanje tijela da bi ljudi diljem svijeta mogli postići sličnu figuru s vremenom i disciplinom.