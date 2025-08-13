Bivši provalnik savjetuje kako zaštiti dom od lopova: 'Izbjegnite greške koje čini većina'

Provala je jedno od najneugodnijih iskustava koje može zadesiti pojedinca ili obitelj, jer narušava osjećaj sigurnosti u vlastitom domu. Kriminalci često koriste priliku, iskorištavajući sitne propuste u sigurnosnim navikama stanara. Iako se mnogi oslanjaju na brave i osnovne mjere zaštite, upravo male i često zanemarene pogreške najčešće olakšavaju posao provalnicima. Stoga je jedan bivši provalnik odlučio otkriti pogreške koje, kako kaže, čini gotovo svatko – i podijelio savjete kako zaštititi svoj dom, prenosi LAD Bible.

U nekim slučajevima provalnici nisu zainteresirani samo za vaše vrijedne stvari, nego i za vas same. Nedavno je jedna španjolska influencerica ostala bez skupocjenih predmeta nakon niza provala u Marbelli, a čini se da sve više ljudi postaje metom kriminalaca. Iako možda nemate luksuznu vilu s čeličnim vratima ili velikog psa čuvara, postoji niz jednostavnih koraka kako provalnicima onemogućiti ulazak. Policija već dugo surađuje s 'preobraćenim' kriminalcima u prevenciji zločina, a Michael Fraser, bivši provalnik koji je danas stručnjak za sigurnost, otkriva ključnu pogrešku koju ljudi rade.

U videu za West Midlands Police rekao je: 'Ako vam na vrata dođe netko koga ne poznajete i predstavlja se kao službena osoba, držite vrata zaključana i stavite lanac. Zamolite ih da svoju iskaznicu provuku kroz otvor za poštu. Tako ih možete provjeriti. Ako niste sigurni – neka ostanu vani', kazao je.

Njegov je savjet jasan – ne dopustite nepoznatima ulazak u kuću i nemojte im dati priliku da saznaju išta o vama ili vašoj sigurnosti. Mogu se lažno predstavljati, stoga je najsigurnije ne pokazivati unutrašnjost doma i, kako preporučuje, uvijek prvo tražiti osobnu ili službenu iskaznicu. 'Zaključani prozori, vrijedne stvari izvan vidokruga i kvalitetna brava na šupi – sve su to brzi i jednostavni načini da odvratite priliku za krađu', dodaju u policiji.

U drugom videu, s GoPro kamerom na glavi, Michael nasumično odabire kuću i u samo četiri minute pronalazi četiri velike pogreške vlasnika. U kanti za smeće nalazi pismo s osobnim podacima, dok su sve kante naslonjene jedna uz drugu i blizu krova, što je savršena prilika da se provalnik popne i iskoristi otvoren prozor. Bez problema ulazi i u stražnje dvorište gdje otkriva otključanu šupu s biciklima i palicama za golf – lagani plijen za bilo kojeg vještog lopova. Iako potpuna zaštita od provale ne postoji, promjena svakodnevnih navika i ulaganje u osnovne sigurnosne mjere mogu znatno smanjiti rizik, poručuje bivši provalnik.