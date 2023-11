Vrtlarenje u studenom: 'Sada je savršeno vrijeme za obrezivanje ruža kako bi spriječili bolesti'

Svi ljubitelji bilja znaju da je obrezivanje neophodno za izgradnju zdravog i lijepog krajolika, ali s oko 320.000 poznatih vrsta biljaka, može biti teško znati kada je najbolje ukrasiti svoj vrt. Ako ste dovoljno sretni da imate drveće, grmlje i trajnice, znat ćete da oni mogu proizvesti više cvjetanja i snažniji rast ako ih obrežete u određeno doba godine. Iako se može činiti čudnim izvaditi pouzdane škare u studenom, vrtna stručnjakinja je rekla da je to neophodno ako želite obilno cvjetanje u proljeće, prenosi Mirror.

Hannah Rowson, pomoćnica upravitelja u Parkers Garden Center Mottram, oglasila se društvenim mrežama kako bi obavijestila pratitelje o najboljem vremenu za obrezivanje ruža i najučinkovitijoj metodi za 'sprječavanje bolesti'. Rekla je: 'Obično ih obrežite između studenog i kraja veljače, možda ožujka. Baš kad miruju i prije nego što izrastu nove pupoljci'.

Kada je riječ o tehnici, Hannah kaže da središte ruža treba biti 'što je moguće otvorenije'. Time se omogućuje dobar protok zraka u biljku, što će pomoći u sprječavanju bolesti. Dodala je: 'Prvo što treba procijeniti je postoje li mrtve grane, bolesne grane ili oštećene i odmah ih ukloniti. To će spriječiti daljnje odumiranje'.

Prema Treloar Roses, odumiranje se opisuje kao tamnjenje vrha stabljike ruže koja zatim putuje dolje prema cijepu. To može biti uzrokovano time što biljka ne dobiva dovoljno vode, kiselim tlom ili gnojivom korištenim u vrijeme sadnje. Stranica o vrtlarstvu objašnjava da ruže trebaju pH vrijednost od oko 6,5, ali ako je preniska, svaki novi razvoj korijena će izgorjeti.

Također je važno paziti na grane koje se križaju jer se one kasnije mogu oštetiti dok rastu, istaknula je Hannah. U videu je stručnjakinja pokazao primjer 'dobre zdrave stabljike' koja je morala biti odrezana jer je prelazila drugu.

VEZANI ČLANCI:

Garden Continuum je dodao da vjetar može uzrokovati trljanje trnja o susjedne trske. Oštećenje od vjetra također može pogoditi tijekom glavne vegetacijske sezone kada grane koje obilno cvjetaju pucaju tijekom olujnog vremena. Kad orezujete glavne grane, Hannah kaže da je najbolje 'odrezati na pupoljak koji je okrenut prema van jer će to potaknuti otvaranje središta'.

Dodala je: 'Najbolje je nabaviti oštre čiste škare i podrezati ih pod kutom od 45 stupnjeva, dalje od pupoljka'. Hannah je zatim demonstrirala to obrezivanje, koje joj je ostavilo nagnuti oblik na vrhu grane koji je okrenut od pupoljka: 'To znači da kada pada kiša, voda će otjecati iz novog pupoljka i on neće istrunuti'.

VEZANI ČLANCI:

Garden Design predlaže obrezivanje ruža rezanjem između četvrtine i polovice iznad okca pupoljka okrenutog prema van - što je mala izbočina koja se nalazi na mjestu gdje bi se list susreo sa stabljikom. Nove stabljike rastu u smjeru pupoljka, a cilj je potaknuti ih da rastu prema van, a ne prema unutra, piše vrtlarska stranica.

Počela je sezona zamagljenih stakala u automobilima: Pogledajte kako ih brzo i jednostavno odmagliti!