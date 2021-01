Vodoinstalateri otkrili: Ove stvari nikada ne biste trebali bacati u zahod i odvod

Jako je važno brinuti se o cijevima i odvodu u svom domu iako mnogi danas to zanemaruju. Kako bi osvijestili tu važnost, vodoinstalateri su otkrili za Reader's Digest koje stvari nikada ne biste trebali bacati u odvod i zahod kako biste produžili životni vijek cijevima.



Aaron Mulder, vlasnik tvrtke Mr. Rooter Plumbing u San Antoniju kaže kako ljudi redovito trebaju provjeravati pritisak vode, popravljati oštećenja na cijevima i mijenjati neispravne dijelove - pogotovo kada je voda počela curiti, pa makar to bile i sitne kapi. Otkrio je i kojih šest stvari on i njegovi kolege vodoinstalateri nikada ne rade kod kuće - a ne biste trebali ni vi.

Bacanje maramica u zahod

Čak i ako na pakiranju piše da ih se može bacati u zahod, Aaron i kolege savjetuju da to ne radite. U zahod bacajte jedino toaletni papir, nikako higijenske uloške, papirnate ručnike, štapiće za uši... Sve to može vrlo lako zaštopati cijevi. Bacajte ih u smeće.



Prolijevanje masnoće u odvod

Mulder napominje da prolijevanje masnoće nakon pečenja i kuhanja u odvod sudopera može biti jako štetno - masnoća će se nataložiti po cijevima i u kanalizaciji će se pomiješati s ostalim otpadnim materijalom te stvoriti nakupine i dovesti do začepljena. Umjesto toga, prvo pričekajte da se masnoća ohladi, pa je bacite u smeće.



Korištenje opasnih kemikalija

Rutinsko ulijevanje odčepljivača za cijevi u odvod nikako ne bi trebalo raditi, napominje Terry O'Shea, glavni vodoinstalater tvrtke Roto i dodaje kako jake kemikalije nagrizaju i uništavaju materijale ako se prečesto koriste. "Takvo sredstvo može spaliti vlažne maramice, ostatke kose i prljavštine u odvodu, ali neće spriječiti da se ponovno isti otpad nagomila - pogotovo u dijelovima cijevi do kojih kemikalija nije došla." Radije kupite enzimske odčepljivače ili očistite odvod dugačkom žicom.

