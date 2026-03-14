Vodič za ožujak: Po koje povrće se sada isplati otići na tržnicu i kako prepoznati najsvježije komade?

Ožujak je na tržnicama mjesec velikih očekivanja i suptilne promjene. Dok se na nekim štandovima još uvijek mogu pronaći ostaci zimskih namirnica poput korjenastog povrća i krumpira, zrakom se već osjeća miris proljeća. To je prijelazno razdoblje u kojem kuhari i domaćinstva s nestrpljenjem iščekuju prve zelene listove i hrskave plodove koji najavljuju kraj monotonije zimskih jelovnika. Kupnja sezonskih namirnica u ovom periodu ne samo da je isplativija, već jamči i najintenzivniji okus te maksimalnu nutritivnu vrijednost, jer plodovi stižu na stol na samom vrhuncu svoje zrelosti. Upravo sada priroda nudi namirnice koje tijelu pomažu u detoksikaciji i oporavku nakon teže zimske prehrane, potičući energiju i vitalnost.

Prvi pravi vjesnici promjene koji se pojavljuju na štandovima su mladi luk i rotkvice. Njihova pojava siguran je znak da je proljeće stiglo. Mladi luk, s čvrstim, tamnozelenim listovima i snježnobijelim donjim dijelom, nudi blagu oštrinu koja savršeno osvježava salate, umake i sendviče. Pri odabiru tražite primjerke čiji listovi nisu uveli ili sluzavi na vrhovima. S druge strane, rotkvice donose hrskavost i blago papren okus. Bilo da su okrugle ili duguljaste, njihova jarka crvena ili ružičasta boja mami poglede. Najbolje su one koje su čvrste na dodir, bez pukotina, a ako još uvijek imaju lišće, ono mora biti svježe i zeleno. Upravo je to lišće pokazatelj svježine, no važno ga je ukloniti čim dođete kući jer crpi vlagu iz korijena, zbog čega rotkvice brže omekšaju.

Nakon prvih lukovica, scenu preuzima nježno lisnato povrće. Ožujski špinat i blitva iznimno su mekani i sočni, idealni za kratku termičku obradu koja čuva njihovo bogatstvo željeza, magnezija i vitamina. Prilikom kupnje birajte listove jarke, duboko zelene boje, bez žutih mrlja ili znakova venuća. Uz njih, tu je i matovilac, cijenjen zbog svog orašastog okusa i visokog udjela vitamina C, te prve glavice mlade, hrskave zelene salate. Ovo povrće temelj je laganih obroka koji simboliziraju buđenje prirode, a njegova nježna tekstura i blag okus omogućuju bezbrojne kulinarske kombinacije, od jednostavnih salata do hranjivih zelenih smoothieja.

Ipak, prava zvijezda ranog proljeća svakako je šparoga. Divlje šparoge, koje se beru već od ožujka, imaju intenzivniji, pomalo gorkast okus i smatraju se pravom delicijom. Bilo da se radi o divljim ili uzgojenim, pri odabiru šparoga vrijede ista pravila. Potražite čvrste i ravne stabljike koje pucaju pri savijanju, što je znak svježine i optimalne količine vlage. Vrhovi moraju biti kompaktni i čvrsto zatvoreni, bez znakova cvjetanja ili oštećenja. Svježe šparoge najbolje je čuvati u hladnjaku, i to poput buketa cvijeća, s donjim dijelom stabljika uronjenim u posudu s malo vode. Na taj način ostat će svježe i do tjedan dana, spremne da svojim jedinstvenim okusom obogate rižota, tjestenine ili jela s jajima.

Kako sačuvati okus i hranjivost

Tajna pripreme proljetnog povrća leži u b. Budući da su ove namirnice iznimno nježne i pune okusa, ne zahtijevaju složene tehnike ni duge sate kuhanja. Profesionalni kuhari savjetuju minimalnu termičku obradu kako bi se sačuvala njihova hrskava tekstura i dragocjeni nutrijenti osjetljivi na toplinu, poput vitamina C. Špinat i blitvu dovoljno je samo kratko blanširati ili "povenuti" na malo maslinova ulja s češnjakom. Mladi luk, rotkvice, matovilac i zelenu salatu najbolje je jesti sirove, dok šparoge svoj puni potencijal pokazuju nakon kratkog kuhanja na pari, pečenja u pećnici ili grilanja. Cilj je naglasiti njihovu prirodnu slatkoću i svježinu, a ne ih prekriti teškim umacima.

Više od salate

Iako su zeleni listovi dominantni, ožujak nudi i druge zanimljive plodove. Krajem mjeseca na mediteranskim tržnicama počinju se pojavljivati prve artičoke. Ovaj cvijet, koji se bere prije nego što procvjeta, poznat je po blago gorkastom i orašastom okusu, a izvrstan je za detoksikaciju jetre. Pri odabiru tražite teške, zbijene glavice čiji se listovi "škripe" kada ih pritisnete. Uz artičoke, i dalje su u sezoni kupusnjače poput kelja, cvjetače i korabice, koje su u ovo doba godine još uvijek čvrste i nutritivno bogate. Ne treba zaboraviti ni samoniklo bilje poput koprive i potočarke, koje se često može naći na tržnicama i koje se s pravom smatra superhranom zbog iznimne gustoće hranjivih tvari.