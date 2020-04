Vlažne maramice, vata, kosa... Evo što sve nikad ne biste trebali bacati u zahod

Iako su mnogi skloni toj praksi, bacanje određenih stvari u zahod, a ne u smeće, može dovesti do začepljavanja i uništavanja odvoda i cijevi te zagađenja vode, prenosi bhg.com. Donosimo vam što nikada ne biste smjeli baciti u zahod.

Vlažne maramice

Čak i ako na pakiranju piše da one mogu biti bačene u zahod, to nikada ne biste trebali raditi. Vlažne maramice se vrlo teško razgrađuju te mogu lako začepiti odvod i cijevi. Umjesto toga sve vlažne maramice bacajte u smeće.

Papirnati ručnici

Ako vam je ponestalo toaletnog papira, papirnati ručnici nisu učinkovito rješenje. Oni su napravljeni sa svrhom da upijaju vodu, a ne da se u njoj razgrađuju, tako da postoji velika vjerojatnost da će vam začepiti cijevi

Vata

Iako se čini dovoljno malena da se pusti u zahod, to zapravo nije točno, one mogu zapravo napraviti jako velike probleme u cijevima. Kada su bačene u zahod, one se ne rastavljaju u vodi, već se skupljaju u cijevima i mogu izazvati veliko začepljenje odvoda i cijevi.

Ženski proizvodi

Ulošci i tamponi nikada se ne bi trebali bacati u zahod jer su oni stvoreni da upijaju vodu te se nekada znaju i povećati iz svoje originalne veličine. Ovi proizvodi mogu se napuniti vodom te začepiti odvod i dovesti do plavljenja zahoda.

Kosa i zubni konac

Oni se teško razgrađuju u vodi i tijekom vremena se nakupljaju u cijevima te stvaraju velike probleme u protoku vode.

Opušci

Cigarete su štetne za okoliš, ali i za odvod. One mogu izazvati velike probleme ako se redovito bacaju u zahod. Uz to, često ih voda ne može maknuti, već ostanu plutati na površini, što nije baš lijep prizor.

Ulje i masnoća

Njih nikada ne biste trebali bacati u zahod jer se oni lijepe za cijevi i stvaraju velike probleme. Iako su oni tekući, tijekom vremena se stvrdnjavaju i mogu uzrokovati velike probleme u odvodu tako što će spriječiti drugim stvarima da prođu kroz cijevi.

