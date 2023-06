Više štete nego koristi: Izbjegavajte ove navike pri čišćenju!

Svi tražimo načine da čišćenje učinimo bržim i lakšim. No, vjerovali ili ne, ponekad vam korištenje određenih 'prečaca' dugoročno otežava. Vrijeme je da se riješite određenih navika prilikom čišćenja, kako biste brže došli do čišćeg doma. Stručnjak za čišćenje otkrio je u čemu biste sve mogli griješiti, piše The Spruce.

Koristite previše sredstva za čišćenje

Ukoliko se ono ne ispere dovoljno, površina koju ste čistili će postati magnet za prljavštinu. Stručnjak savjetuje da uvijek koristite jedan po jedan proizvod, u količinama koje preporučuje proizvođač, te da ne preskačete ispiranje ako je to preporučeno na etiketi. Iz ovog razloga biste uvijek trebali pročitati upute za korištenje.

Čistite s prljavim alatom

Ukoliko vaša perilica rublja ima neugodan miris, naravno da će se on prenijeti na odjeću. Ukoliko je vrećica u usisivaču puna prašine, on neće raditi ispravno. Podrazumijeva se da prljave krpe i spužve samo raznose bakterije. Odvojite vrijeme za temeljito čišćenje uređaja nakon svake upotrebe tako što ćete ih potpuno isprazniti ili oprati u vrućoj vodi i dodati sredstvo za dezinfekciju.

Korištenje sredstava za čišćenje koja su abrazivna

Stručnjak tvrdi da ovakvi proizvodi mogu uništiti zaštitne slojeve namještaja, parketa i slično. Također, možete ugroziti zdravlje vaših kućnih ljubimaca i članova obitelji. Primjerice, izbjeljivač s klorom može poslužiti kao odlično dezinfekcijsko sredstvo, ali ga ne treba koristiti za uklanjanje prljavštine.

Brisanje prašine nakon što završite s usisavanjem

Prostoriju najprije treba detaljno očistiti 'od vrha prema dolje', kako ne biste primijetili prašinu nakon što ste usisali. Dakle, krenite od polica i slično. Također, nemojte zaboraviti često ispirati krpe.

Nedovršavanje zadataka

Pokušajte završiti zadatak nakon što ste ga započeli. Primjerice, ako iznesete dasku za glačanje, nemojte se zaustavljati na pauzi za društvene mreže sve dok ne završite s glačanjem.

Neispravno spremanje proizvoda za čišćenje

Provodite li polovicu vremena predviđenog za čišćenje pokušavajući pronaći odgovarajuća sredstva za čišćenje i alate? Ovo je loša navika koju je lako promijeniti.

- Boce od prozirnog stakla mogu izgledati lijepo na polici, ali nisu prikladne za sve proizvode. Neki poput vodikovog peroksida ili klorovog izbjeljivača, gube svoju učinkovitost kada su izloženi sunčevoj svjetlosti. Drugi, uključujući otapala poput alkohola ili acetona, su zapaljivi, pa ih se mora držati u dobro zatvorenim spremnicima daleko od topline i svjetlosti - objasnio je stručnjak.

Skupite sredstva za čišćenje koja su vam potrebna za svako područje u domu i pohranite ih blizu tog područja. Primjerice, sredstva za čišćenje kupaonice mogu se staviti u malu, plastičnu posudu i zatim pospremiti na policu ili ispod umivaonika.

