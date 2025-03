VIDEO Tajna brzih i mekanih kiflica: Donosimo savjete za savršen recept bez dizanja tijesta

Svi redovito imamo trenutke kad nam zatreba brzinski recept za nešto slatko, i obično nemamo puno vremena za dugo pripremanje ili čekanje da se tijesto diže. Upravo tu na scenu dolaze brzi recepti koji nas spašavaju u posljednjem trenutku, a jedan od takvih je recept za mekane kiflice koje ne zahtijevaju dugo čekanje na dizano tijesto. Ove kiflice su idealne kada nenajavljeni gosti dolaze ili kada želimo nešto slatko na brzinu, a nema vremena za kompliciranje.

U takvim situacijama, sjetim se, kako svaka baka uvijek ima spremno nešto za brzi zalogaj, bez obzira na to kad bi netko naišao. Moja baka je bila prava majstorica u tome – gotovo uvijek bi imala kiflice nabrzinu pripremljene, mekane i mirisne, i to bez puno muke. Tek nedavno mi je otkrila tajnu – recept za kiflice koje ne zahtijevaju dizanje tijesta niti korištenje kvasca, a uvijek ispadnu nevjerojatno mekane.

Recept je jednostavan, ali postoje neki trikovi koji mogu pomoći da kiflice budu još mekše i sočnije. Prvo, jako je važno da svi sastojci budu sobne temperature, a posebno mlijeko. Ako je mlijeko prehladno, tijesto neće biti jednako dobro, pa se potrudite da svi sastojci budu na sobnoj temperaturi. Drugi savjet koji moja baka uvijek naglašava je da se tijesto mora dobro mijesiti. Ako imate mikser, odlično je jer će vam pomoći da tijesto bude glatko i ujednačeno, ali ako radite rukom, pobrinite se da ga mijesite barem 15 do 20 minuta. Što duže miješate, to će tijesto biti bolje. Iako mikser radi većinu posla, na kraju, barem 5 minuta, tijesto treba promiješati rukom. To će dodatno poboljšati teksturu i mekoću kiflica.

Kada oblikujete kiflice, važno je da ih ostavite na sobnoj temperaturi barem pola sata prije nego što ih premažete žumanjkom i stavite u pećnicu. Ovo je ključno kako bi se tijesto opustilo i dobilo savršenu teksturu. Iako možda želite požuriti, ovo kratko čekanje će se isplatiti jer će kiflice biti puno mekše i ljepše. Na dnu članka možete pronaći video od cukarijere koji detaljno objašnjava cijeli postupak, korak po korak, za još bolji rezultat. I, naravno, sastojke možete prilagoditi prema vlastitim željama ili potrebama, tako da je ovaj recept fleksibilan, a vi možete mijenjati količinu po broju porcija.

Broj porcija:

1 kg brašna

1 jaje

6 žlica šećera

0.5 žlice soli

500 ml mlijeka

200 ml ulja

1 kesica vanilin šećera

Priprema:

1. Sve sastojke stavite u zdjelu i izmiksajte mikserom dok ne dobijete glatko tijesto u obliku kugle.

2. Tijesto podijelite na četiri jednaka dijela i svaki oblikujte u kuglu.

3. Svaku kuglu razvaljajte valjkom u krug. Nožem izrežite krug na trokutiće – možete ih podijeliti na 6, 4 ili 8 dijelova, ovisno o veličini kiflica koju želite.

4. Na širi kraj svakog trokuta stavite punjenje po želji.

5. Zarolajte trokutiće od šireg kraja prema vrhu kako biste dobili oblik kiflice.

6. Kiflice složite na lim za pečenje obložen papirom za pečenje. Ostavite ih da odstoje pola sata.

7. Prije pečenja, kiflice premažite žumanjkom.

8. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

9. Po želji, još tople kiflice pospite šećerom u prahu.