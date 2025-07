VIDEO Japanac otpjevao Thompsonov hit i oduševio mnoge: 'Odmah mu dajte našu putovnicu'

zastrašujuće iskustvo

Napio se od samo jedne čaše vina pa otkrio da je to bio prvi znak smrtonosnog raka koji je sve češći među mladima

“Vozio sam na posao kad me liječnik nazvao. Pitao me sjedim li. Kad sam mu rekao da vozim, zamolio me da stanem. Tada sam znao da je loša vijest”.