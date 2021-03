Veza vam je monotona? Evo nekoliko savjeta koji će je 'oživjeti' - a nemaju veze sa seksom

Kad ljubavna veza dođe do faze da postane monotona mnogi se zapitaju znači li to da više nema ljubavi, no takvi su dani uobičajeni u svakoj vezi i obično razlog dosađivanja nije nedostatak ljubavi.

Ako mnogo vremena provodite s partnerom, biti će i perioda kad ne znate što biste radili ili rekli, no to nije ničija odgovornost ni krivnja.

Možda je vrijeme da jedno drugome date malo prostora, ali prije nego se odlučite na takav korak, predložite partneru da iskušate zajedno neke nove načine zabave - jer koliko god blesavi izgledali, vjerojatno će vas iznenaditi koliko će vas zbližiti.

Evo nekoliko načina da u paru riješite dosadu:

1. Čitajte knjige zajedno

Ili oboje uzmite isti naslov pa kasnije prokomentirajte ili čitajte jedan drugome svoje omiljene knjige.

2. Okupajte se skupa

Prije toga zapalite mirisne svijeće za romantični ugođaj.

3. Pružite jedan drugome spa tretman

Tko zna; iz toga se može roditi i nova iskra.

4. Isplanirajte bližu budućnost

Postoji li putovanje na koje ste oduvijek željeli otići, ali nikad niste imali vremena? Sada je prava prilika da ga pomno isplanirate i eventualno uštedite ono malo novca što vam je uvijek nedostajalo: i odete čim prođe pandemija.

5. Fotografirajte zajedno

Najbolje jedan drugoga.

6. Preuredite dom

Za to nikad nema dovoljno vremena ali sad kad ne znate što bi radili a doma ste, napokon možete započeti i neke kućne DIY projekte.

7. Pogledajte neke filmske klasike

Online potražite popis najboljih filmskih klasika i krenite: iznenaditi ćete se kako će vam vrijeme proletjeti.

8. Kuhajte

Mnogi u zadnje vrijeme isprobavaju razne nove recepte, a to je u paru još zabavnije!

9. Natječite se u igrama

Bilo da se radi o video igricama ili društvenim igrama, ovo je zabavan način za ubiti vrijeme.

10. Priredite 'Zoom zabavu' prijateljima i obitelji

Možete se dogovoriti i da svi sebi pripreme grickalice i skupa preko video poziva zaigrati društvenu igru.

Ideja je bezbroj, trebate samo malo mašte i jedna od njih će sigurno upaliti, piše Your Tango.

